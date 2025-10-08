Ábalos recalca que informe de la UCO contiene "muchos errores" y que chistorra "lo decía un señor"

El exministro y ex secretario general del PSOE José Luis Ábalos ha repetido que el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye "ingresos irregulares y opacos" comete "muchos errores" y ha emplazado a los medios a la próxima semana que según sus declaraciones, será cuando en su esperada declaración ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, explicará el origen de todos esos ingresos y demostrará su incocencia.

En declaraciones en el Congreso, el ahora diputado del Grupo Mixto ha reiterado que en su "vida" ha hablado de "chistorras", el término que, según la Guardia Civil, utilizaban en la trama Koldo para referirse a los billetes de 500 euros. Y ha dejado un enigmático mensaje que podría entenderse como un dardo a su exasesor: "Lo decía un señor", ha subrayado en una afirmación un tanto confusa.

Sobre otro de los temas de la jornada, la decisión del PP de citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación del Senado ha manifestado que no le supone "ninguna sorpresa". Los populares han citado a Sánchez para esclarecer su conocimiento sobre la supuesta trama de mordidas, por la que también se investiga a Koldo García y a su sucesor en la Secretaría de organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Están citando a todo dios. Tampoco me extraña, porque se trataba de eso", ha indicado el exministro de Transportes, sin extenderse más.

Ábalos ya señaló en TVE que él nunca habló de "chistorras", pero que Koldo García "traía muchas chistorras de Navarra" también para amigos que se las pedían, algunos de ellos "guardias civiles". "Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar", dijo señalando a Koldo.

A su juicio, son mensajes sacados de contexto y, por tanto, pide tener acceso a los dispositivos para aportar "toda la cadena" de mensajes que, afirmó, explicaría el sentido de las conversaciones.