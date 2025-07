Ábalos se querella contra la auditoría encargada por el ministerio de Puente por los contratos de mascarillas

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado que ha interpuesto una querella por "falsedad documental y falso testimonio de perito" contra las "autoras" de la auditoría del Ministerio de Transportes y su informe del 19 de agosto de 204, el cual trata sobre los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en 2020 durante la pandemia de la covid-19.

Así lo ha expresado en una publicación en su cuenta de la red social X, al mismo tiempo que ha asegurado que es una iniciativa tomada debido a las "posteriores manifestaciones y declaraciones en sede judicial de responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Correos que contradicen los contenidos del informe ministerial".

Las autoras contra las que se querella Ábalos son Belén Villar, jefa de Gabinete del Subsecretario de Transportes, y Belén Roel, que ultimó y firmó el informe que le incriminaba y que, en palabras del exministro, contiene una serie de "irregularidades". Este informe es una de las piezas clave en su imputación por el Tribunal Supremo.

Según Ábalos, la auditoría sirvió para que el Supremo culminara su investigación

"Quiero poner de manifiesto que la citada "auditoría" fue la base que sirvió para que el fiscal y el juez (...) dirigieran su exposición razonada a la sala II del Tribunal Supremo que culminó con mi investigación" ha expresado.

Ábalos también alude al informe pericial encargado por su defensa el pasado 6 de septiembre de 2024 para atacar la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. En la querella, según informan medios como El Mundo, dice Ábalos que "se ha comprobado" que esa auditoría "pone en boca" de los funcionarios "lo que no han dicho y omite lo que sí dijeron".

"El informe se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos". "Todas y cada una de las aseveraciones son inciertas" ha asegurado. También ha reprochado que la auditoría utilice "calificativos impropios" que son un "ejemplo de subjetividad" que contrasta con "el rigor de un informe de inspección".

Ataca a Óscar Puente porque su actuación "carece de justificación alguna"

Sobre Puente dice que su actuación "carece de justificación alguna porque su proyección no fue el control interno, sino la inmediata difusión de sus conclusiones". Si bien, "no es una auditoría, no cumple el mínimo estándar que integre tal actuación en el ámbito de una organización y no busca criterios de ética en la ni se ajusta a las mínimas exigencias de objetividad", ha lamentado.