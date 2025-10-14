Ábalos pide al Supremo un abogado de oficio para que le asista en su declaración de mañana

El exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que le asista en su declaración de este miércoles ante el magistrado Leopoldo Puente, tras haber renunciado a su letrado habitual por "diferencias irreconducibles".

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana, día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", señala en un mensaje en X.

El ex ministro se ha pronunciado después de que el lunes avisara al Supremo de su decisión de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de declarar como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Según ha indicado, ha roto relaciones con el letrado al considerar que mantienen "diferencias irreconducibles".

En el documento con el que anunció la ruptura de relaciones, comentó que las diferencias con su abogado, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante". Por ello, el diputado entendía que se hacía "inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

Ábalos puso el foco en que la consecuencia de dichas diferencias es que, "tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación", la relación con su abogado se ha visto "interrumpida" hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que "preparar" su declaración por sí mismo.

En el escrito que Ábalos presentó ante el Supremo también adjuntó el correo que le hizo llegar a su exabogado para "dejar constancia formal" de su renuncia. "Tal y como hemos conversado sirva la presente para dejar constancia formal de mi renuncia a seguir contando con tus servicios", dice el email.

Cuarta citación de Ábalos en el Supremo

José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, están citados a declarar este 15 y 16 de octubre respectivamente en la investigación que lleva a cabo el magistrado Puente por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Es la primera vez que Ábalos cambia de abogado, mientras que García lo ha hecho en tres ocasiones.

En su última declaración, que tuvo lugar en junio, Ábalos aseguró que no se reconocía en sus declaraciones hechas por Koldo. Aunque las acusaciones pidieron su entrada en prisión, la Fiscalía no lo consideró necesario porque entendía que no había riesgo de destrucción de pruebas. Lo que sí pesa sobre él son las medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte o comparecer periódicamente en el Supremo.

La citación de este 15 de octubre es la cuarta en el marco de esta causa. En este caso es por el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por los "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de Ábalos y Koldo "podrían existir significativas zonas de intersección".