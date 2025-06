Ábalos niega conocer a Valeri Cuéllar: "Lo que me faltaba, que me endosaran una historia con este ser"

Valeri Cuéllar ha concedido una entrevista a 'Lecturas' en la que afirma que se vio hasta en tres ocasiones con José Luis Ábalos. La prostituta transexual dice ser "la colombiana nueva" a la que se refieren el exministro y Koldo en los audios que aparecen en el informe de la UCO y dice que todos se conocieron en 2019.

"Llevaba casi dos años en España antes de entrar en una agencia súperclandestina que mueve solo famosos, gente importante", cuenta Cuéllar en 'Lecturas', donde señala que fue a un "ático" en Madrid donde se encontraban Ábalos y también Koldo: "Koldo estaba las dos veces que estuve con Ábalos en Madrid. También había tres señores más".

En el primer encuentro había "siete chicas" y Ábalos la habría "pedido" a ella y a otra mujer. "Normalmente no se va al sexo directamente. Es una compañía, bebes con ellos y luego, cuando cada uno quiere, va a hacer sus cosas y ya", sostiene, para después comentar que cobraba 200 euros la hora y que todos los presentes se quedaron en el ático toda la noche.

Cúellar cuenta que conoce a Anaís, la modelo que se encontraba con Ábalos el día del registro de los agentes de la UCO en su domicilio de Valencia y que trató de llevarse escondido un disco duro. "Tenemos mucho en común", señala Cuéllar, que comenta que el último encuentro con Ábalos se produjo precisamente en Valencia.

"En Valencia en su casa, ya sin agencia. Le di mi número a él, nunca me dio el suyo. Me escribió días antes para cuadrar la cita. Llegué por la noche y me cogió el móvil para borrarme las cosas. Volví por la mañana en tren", dice Cuéllar, que también asegura que no se volvió a ver con el exministro.

Ábalos niega conocer a Valeri Cuéllar

La entrevista ha enfadado a Ábalos, quien ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter para desmentir a Cuéllar: "No conozco de nada al tal 'Valeri Cuéllar'. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable es que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad".

El exnúmero tres del PSOE carga contra los "pseudomedios" y anuncia que emprenderá acciones judiciales contra Cuéllar y 'Lecturas'. "Lo que me faltaba es que me endosaran también una historia con este ser", zanja Ábalos.