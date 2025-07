Ábalos se harta y pide a Sánchez respetar su presunción de inocencia y una actitud más "institucional"

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones públicas sobre el papel del exministro en el 'caso Koldo'. Ábalos ha defendido, en declaraciones a la Sexta, su inocencia y ha acusado al jefe del Ejecutivo de contribuir a un "linchamiento personal y moral" que, asegura, viene sufriendo desde hace meses.

Ábalos ha instado a Sánchez a actuar con una postura más "institucional" y a respetar la presunción de inocencia, recordando que la causa judicial en la que está señalado no cuenta con ninguna sentencia firme.

También en declaraciones a La Sexta, el exministro ha cargado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que según él "se dedica a lanzar sospechas" sin pruebas sólidas. Ábalos también ha denunciado haber sido víctima de acoso: "Va gente a hacerse fotos en la puerta de mi casa para hacer la gracia con sus amigos".

Sobre las sospechas económicas: "No encuentran el muerto"

Preguntado por las discrepancias entre sus ingresos oficiales y lo que reflejan sus cuentas bancarias, Ábalos ha reconocido que "faltan cuentas", pero ha restado importancia a este desfase y ha negado la existencia de dinero irregular: "No me encuentran el muerto", ha dicho, en referencia a que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito en su contra.

El foco está puesto en dos aspectos concretos del caso. Por un lado, Hacienda asegura que el Congreso pagó al diputado más de 750.000 euros entre 2014 y 2024, mientras que sus cuentas solo reflejan unos 79.000 euros en ese periodo. Por otro, se investiga un desfase en las donaciones al PSOE: Ábalos declaró haber entregado cerca de 45.000 euros, pero las entidades bancarias solo recogen unos 8.000.