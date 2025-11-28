¿Ábalos empieza a tirar la manta? Del piso oficial de Yolanda Díaz a señalar a Begoña Gómez por Air Europa

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado el pasado jueves 27 de noviembre prisión provisional y sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Todo ello por el supuesto cobro de comisiones por contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19. El decreto del juez se ha efectuado por riesgo extremo de fuga tanto a Ábalos como a su exasesor, Koldo García, que tras la orden de arresto, ambos serán trasladados al centro penitenciario madrileño de Soto del Real. La Fiscalía ha pedido una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo. Tras la orden del juez, Ábalos no ha permanecido en silencio y ha reprochado su situación a distintas figuras del ámbito político.

Ábalos cuestiona la vivienda oficial de Yolanda Díaz

Declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en contra del exministro ha provocado que este último no se quede callado. Díaz acusa a Ábalos de ser un presunto "golfo", ya que afirma que debe caer todo el peso de la ley sobre él. Todo ello por el caso por el que se le imputa de una supuesta trama de compra de mascarillas durante la crisis del Covid-19.

Ábalos no ha permanecido callado ante esta acusación y ha defendido su papel durante la pandemia que, según dice, estuvo al frente de la movilidad del país "con el fin de evitar los contagios". Por esta razón, Ábalos ha pedido además explicaciones a la vicepresidenta por el uso de su vivienda en el Ministerio. "Quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha lanzado a través de la red social X el diputado del Grupo Mixto.

Yolanda Díaz ha desmentido a Ábalos y ha dicho que durante la pandemia vivió con su exmarido y su hija en la residencia del Ministerio. "Creo que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia", ha afirmado la vicepresidenta segunda.

Ábalos señala también el caso de Begoña Gómez

Antes de su ingreso en prisión, José Luis Ábalos ha señalado también a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En una entrevista en el diario El Mundo, el exministro de Transportes ha mostrado su malestar por el trato que ha recibido y ha señalado la presunta implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

"¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho? (…) Sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa", ha afirmado Ábalos.

Segundo secretario de Organización del PSOE encarcelado

Con la entrada de José Luis Ábalos en prisión, ya serían dos los secretarios de la organización socialista los que pasarán por la cárcel en el último año: Santos Cerdán, recientemente puesto en libertad, y ahora Ábalos.

No obstante, el exministro de Transportes se ha quejado también del trato recibido entre él y Santos Cerdán. "No tiene sentido que Santos salga de prisión y yo entre, teniendo las mismas medidas cautelares y con un papel mucho más subordinado al suyo", sentencia en su entrevista de El Mundo.

Por todo ello, fuentes del Partido Socialista han marcado distancia con Ábalos. "Es diputado del Grupo Mixto", han asegurado. Y es que, la ruptura entre el partido y el exministro es total, por lo que desde el PSOE niegan que hayan mantenido conversación alguna con él en las últimas horas.