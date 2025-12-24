Ábalos dice que se encuentra “más fuerte que nunca” y niega financiación ilegal en el PSOE

El exministro José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista en prisión negando que exista financiación ilegal en la que fuera su formación, "al menos" mientras estuvo en la Organización del PSOE, y descartó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya cometido "hechos delictivos" o "actividades ilícitas".

Así lo ha afirmado Ábalos en una entrevista en TVE en la que se mostró tajante señalando que "no hay financiación irregular del PSOE" y aseguró que no tiene "pruebas de hechos delictivos o actividades ilícitas" de Sánchez.

Ábalos también señaló que Koldo García, quien fuera su asistente en el Ministerio de Transportes, ahora en prisión con él, sigue siendo su amigo y afirmó que siguen durmiendo en la misma celda. "No hay las tensiones que se están contando", afirmó.

"Me encuentro bien, más fuerte que nunca", reconoció el exdirigente socialista y agradeció el "trato excelente" que está recibiendo por parte de los funcionarios de la prisión de Soto del Real y también el buen trato de los presos. Por otra parte, no reconoce los audios que le incriminan insistiendo en defender su inocencia en esta causa judicial señalando que "acabará en nulidad".

Al ser preguntado sobre cómo cree que será recordado, Ábalos esgrimió que eso "dependerá de cómo se resuelva" el juicio, pero advirtió que "no sólo" será recordado él.

Ábalos lee mucho desde la cárcel

Ábalos también destacó que está leyendo mucho en prisión, libros como 'Fouché: retrato de un hombre político' de Stefan Zweig, y 'El hombre en busca de sentido', de Viktor E. Frankl. Respecto a sus lecturas, contó en redes sociales que sus "buenos amigos" le han enviado libros que le "están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro".

"Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados como 'La Península de las casas vacías' de David Uclés; 'Lecciones de la Historia' de Edgar Morin; 'La sangre está cayendo al patio' de Elvira Navarro; 'Una salida honrosa' de Éric Vuillard; 'El cuarto Reich' de Bruno Cardeñosa y 'Próspero viento' de Andrés Trapiello", señaló.