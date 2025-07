Ábalos afirma que Pedro Sánchez sabía que la UCO investigaba a Koldo en septiembre de 2023: "Me mandaron un coche a casa..."

José Luis Ábalos afirma que Pedro Sánchez sabía que la Guardia Civil estaba investigando a Koldo varios meses antes de su detención, según informa Okdiario, que ha mantenido una conversación con el exministro de Transportes.

Así, Ábalos asegura que mantuvo un encuentro personal con Pedro Sánchez el pasado 28 de septiembre de 2023, cuando el presidente le recibió en Moncloa para desvelarle que la UCO investigaba a su exasesor. La reunión se produjo cinco meses antes de la detención de Koldo y el estallido de todo el caso.

Encuentro "muy duro" de tres horas con Sánchez

"Llamó la secretaria y me dijo que el presidente (Sánchez) quería verme, me mandaron un coche a mi entonces casa", afirma Ábalos a Okdiario, que detalla que el encuentro duró tres horas y confirmaría que Sánchez tenía conocimiento de la investigación de la UCO que a posteriori se convertiría en un caso que sacudiría los cimientos de todo el partido.

El exministro de Transportes señala que Sánchez mostró su preocupación por el caso y le dijo: "Lamentablemente, todo lo que me había pasado había sido por Koldo".

Además, Ábalos considera que Sánchez recibió la información de que la UCO investigaba a su exasesor mediante la Fiscalía General del Estado y vio dicho encuentro como una "reunión de recomposición" después de salir del Ejecutivo y mantener distancia con el presidente del Gobierno.

"Si sabes que están investigando, es porque tiene la convicción de que yo no he hecho nada", sostiene un Ábalos que define aquella conversación con Sánchez como "psicológicamente muy dura", al mismo tiempo que ve como "negligencia absoluta" la gestión de Interior sobre la información del caso, sin "política de contención de riesgos".

No obstante, Ábalos expresa sus "dudas" acerca de si Sánchez estaba al tanto de todo. "No sé hasta qué punto. Tengo muchísimas dudas. Puede ser que supiera que estaban haciendo algo, pero no en la línea que Santos Cerdán quería. ¿Por qué? Porque el problema de Santos es que no le podía contar las cosas al presidente. Porque hubiera sido guillotinado".

La "torpeza" de Cerdán: "Ése hombre ya no es él"

"Ese hombre ya no es él. La cárcel siempre es un instrumento para ablandar. Es muy duro: está Paqui, su mujer, está la hija...", dice, a lo que añade que el exnúmero tres del PSOE tuvo "torpeza" al no conocer los audios grabados por Koldo.

"Él no sabía que existían esos audios que tenía Koldo o, si existían, qué se le escuchaba a él decir en ellos. No sabía que la UCO le iba a escudriñar desde su época en Navarra, que es cuando monta la operativa con Koldo, y que sigue una vez que ya no estoy yo", sostiene Ábalos.

El exministro de Transportes también asegura que si Cerdán "hubiera sido más inteligente, menos ambicioso", le hubiera dicho al presidente "vamos a decir la verdad, me pueden joder, así que hay que hacer algo inteligente", aunque afirma que "estaba muy apegado": "Lo que tienes que hacer es poner a trabajar a tu ministro del Interior...".

Por último, Ábalos señala que seguirá colaborando con la Justicia e insiste en su inocencia: "No me puedo autoinculpar de delitos que no he cometido. Me siento un gilipollas. Me han puesto varias trampas. Se han aprovechado de que soy un confiado".