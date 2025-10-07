Ábalos asegura que todos los dirigentes del PSOE recibían sobres y que Koldo "traía muchas chistorras de Navarra"

El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, explicó en unas declaraciones a TVE, que los sobres con dinero entregados por el partido que ha investigado la UCO, corresponden al reembolso de gastos anticipados y negó que sean sobresueldos en efectivo.

No es un sobresueldo

Además, dijo que todos los dirigentes recibían sobres. "Obviamente no es un sobresueldo, es una fantasía, una campaña para intentar hacer una Gürtel del PSOE con comisiones ilegales que luego revertían en sobresueldos. No hay nada de eso", aseguró el exministro.

Chistorras, soles y lechugas

Los investigadores de la UCO pusieron también el foco sobre la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de "chistorras" "lechugas" o "folios" para referirse a distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil. El informe de la UCO señala que hablaban de chistorras para referirse a billetes de 500 euros; de soles a los de 200 euros, y lechugas a los de 100 euros.

Koldo traía muchas "chistorras"

Sobre esto, Ábalos señaló en TVE que él nunca habló de "chistorras", pero que Koldo García "traía muchas chistorras de Navarra" también para amigos que se las pedían, algunos de ellos "guardias civiles".

"Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar", dijo señalando a Koldo.

A su juicio son mensajes sacados de contexto y por tanto pide tener acceso a los dispositivos para aportar "toda la cadena" de mensajes que, afirmó explicaría el sentido de las conversaciones.

Hablaba en sentido literal cuando pedía "cajas de folios"

Por otro lado, el exministro de Transportes aseguró que hablaba en sentido literal cuando pedía "cajas de folios" y que se refería al papel que necesitaba para la impresora del despacho que tenía en su residencia oficial.

Además, explicó que por las noches solía imprimir los dosieres en el despacho de su domicilio y cualquier que haya estado allí conoce su costumbre de imprimir y almacenar papel.

Tras el último informe de la UCO, Ábalos ha sido citado a declarar por el Tribunal Supremo el próximo 15 de octubre y, al ser preguntado sobre si teme que el magistrado ordene su ingreso en prisión, dijo que no existe sustento legal para ello porque no hay riesgo de destrucción de pruebas, de fuga ni de reiteración del delito.

Además, aseguró que puede acreditar "partida a partida" la procedencia de los 95.000 euros de procedencia dudosa detectados por la UCO. Afirmó que este informa demuestra que no existen "comisiones millonarias" de las que hablaba y restó importancia a las cantidades detectadas y de las que la UCO no ha podido acreditar la procedencia.