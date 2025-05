Aagesen revela que las pérdidas de generación el día de del apagón comenzaron en Granada, Sevilla y Badajoz

El diputado del Partido Popular, Borja Sémper, se ha dirigido directamente a la ministra Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para cuestionar la escasa información sobre las causas del apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica hace dos semanas "No informar es faltar al honor y a la responsabilidad de su ministerio", le ha reprochado.

Aagesen se ha escudado en los "millones de datos a procesar" que provocan un avance paulatino del análisis, pese a ello ha afirmado que ya hay elementos conocidos, por un lado, se sabe que media hora antes hubo dos oscilaciones en el sistema ibérico y con el resto del sistema energético europeo, también descarta tres diferentes hipótesis de las causas: no fue problema de cobertura, no fue problema de reserva, no fue problema del tamaño de las redes.

Por último, la ministra ha desvelado una nueva información respecto al origen del corte, "sabemos que las pérdidas de generación comenzaron en Granada, Badajoz y Sevilla". Para finalizar, Aagesen ha asegurado que trabajan con rigor y verdad porque es "lo que se merecen los españoles". Por otra parte, la vicepresidenta tercera ha indicado que en breves horas comparecerá para informar de los avances en la investigación del comité de análisis del corte general eléctrico.

Sémper ha dudado del rigor y la verdad que reivindica la ministra a base de las declaraciones de hace años por parte del presidente del Gobierno en las que afirmaba que no existía ningún tipo de riesgo de apagón eléctrico y la actitud del Ejecutivo ante las últimas polémicas que se han publicado en su entorno, especialmente las referentes a los mensajes de WhatApp entre Sánchez y Ábalos filtrados por la prensa, que han copado la mayor parte del debate durante la sesión de control.