Aagesen defiende un despliegue "sin precedentes" del Gobierno contra los incendios y se abre a "analizar" las medidas del PP

El Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios con medios hasta ahora nunca vistos, ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras destacar que responderá a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas.

La dimensión de lo ocurrido "nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias" de los mismos, ha dicho, y ha recordado que los medios estatales han actuado en fuegos en 29 provincias de 14 comunidades este verano. "Es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan, nos permitan la anticipación y adaptarnos".

Aagesen se ha expresado en estos términos durante su comparecencia ante la comisión de Transición Ecológica del Senado, en sesión extraordinaria a petición del Partido Popular, para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de los incendios forestales de este mes de agosto.

La vicepresidenta ha negado que se hubiera reducido el presupuesto contra los incendios y ha explicado que, de 2024 a 2025, se ha aumentado casi un 30% el presupuesto y se ha pasado de 107 a 134 millones de euros, de los cuales 108 millones están dedicados a extinción y 26 millones para prevención, a pesar de no tener las competencias en este campo.

Además, el Ministerio ha transferido 252 millones de euros a las comunidades autónomas desde 2021 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque el Gobierno no tiene reporte de cómo se han utilizado en su totalidad.

Abierta a estudiar las medidas de Feijóo

Aagesen también ha destacado que habrá que "analizar" las medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo para comprobar si "hay buenas propuestas que podamos consolidar", si otras son "propuestas ya ejecutadas" y "mirar otras sin sentido" en la actualidad.

La ministra se refirió al plan integral de ayuda presentado por Feijóo para la recuperación y prevención del mundo rural y forestal concretado en 50 medidas, entre las que destacan la imposición de pulseras geolocalizables a todos los "pirómanos" condenados –como sucede con los agresores sexuales– y una serie de "criterios objetivos y transparentes" para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas, incluido el Ejército, ante "crisis nacionales de incendios" como la acontecida en las últimas semanas.

Aagesen llamó a distinguir entre los pirómanos, que son personas que tienen una "enfermedad mental", y los incendiarios, que son quienes tienen una motivación a la hora de provocar un incendio. Según datos de Interior, el porcentaje de los incendios causados por pirómanos es "muy bajo" e invitó a trabajar en las "causas" de los incendios, en "seguir identificando las mejores medidas" y en ahondar en la prevención del fuego.