El 80% de los jueces vota a favor de ir a la huelga contra las reformas propuestas por Bolaños

El 80% de los jueces consultados por el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se han mostrado a favor de ir a la huelga contra las reformas fiscales propuestas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños: la que afecta a las carreras judicial y fiscal y la referida a la Fiscalía, para adaptarla al modelo del proceso penal que se baraja para el futuro.

La AJFV ha informado en un comunicado que "una amplia mayoría" de los jueces que ha preguntado en su consulta interna ha votado "a favor de llevarla a cabo". Por su parte, la FJI ha informado que incluso antes del paro convocado la semana pasada habían preguntado a sus asociados y que el 87,39% apoya la huelga, mientras que un 10,08% está en contra y un 2,52% se abstiene.

Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que una vez recabados los datos de las cinco asociaciones de jueces y fiscales, se reunirán para decidir "la hoja de ruta" a seguir. La semana pasada, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, aseguraba en Onda Cero que "tendremos que ir a la huelga si no queda más remedio".

Además, esta asociación -que por sí sola reúne al 26% de la carrera judicial- realizó el viernes esta consulta interna, en la que más del 80% de sus 1.412 afiliados apoyaban la convocatoria de una huelga.

Igualmente, la Unión de Jueces y Fiscales, un grupo surgido a partir de chats de WhatsApp por el descontento en ambas carreras, ya anunció el pasado 12 de junio en un comunicado que secundaba la huelga, aunque dejó en manos de las asociaciones su organización.

"En 24 horas, 1.000 personas, sumados los votos de los dos grupos, han votado sí a secundar una huelga", una cifra que aseguraron que seguía "subiendo" y que solo había 68 noes. "En este contexto, nos parece razonable y prudente abrir un breve compás de espera antes de dar el preaviso y convocar huelga por nuestra parte", añadieron.

El paro del 11 de junio tuvo un seguimiento del 70%

El paro convocado el 11 de junio tuvo un seguimiento del 70%. Los representantes de todas las asociaciones -menos las progresistas- leyeron un manifiesto en el que advirtieron que "la independencia judicial está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias liberales que, por eso, no lo son realmente", afirmaron.