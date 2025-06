CARTA A PEDRO SÁNCHEZ

Más de 30 exaltos cargos y exministros del PSOE exigen por carta a Pedro Sánchez que renuncie ya para "restituir el honor"

Para estos ex altos cargos es imprescindible que Pedro Sánchez no continúe en el cargo porque con él no se puede llevar a cabo la "profunda regeneración democrática del PSOE".