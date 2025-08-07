35 migrantes salen de Ceuta para llegar a la península

Un grupo de unos 35 migrantes que estaban residiendo en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta, han puesto rumbo este jueves hacia la península, donde se les buscará un nuevo destino en otras instalaciones para la acogida de extranjeros en situación irregular.

Este grupo de migrantes procede en su mayoría de países como Argelia, Sudán o Guinea-Conakri, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los 35 son varones y han tomado un barco la mañana de este jueves a las 10:30 con destino Algeciras. Aunque llegan acompañados de trabajadores del CETI y de Cruz Roja, la Delegación no ha confirmado todavía dónde serán reubicados.

No será el único envío de migrantes

Esta treintena de migrantes irregulares no será el único que llegue esta semana a la península. Se prevé que este mismo viernes llegue otro grupo de entre 17 y 20 personas, según fuentes internas del CETI. El principal motivo es que este centro está totalmente desbordado, cuenta con más de 700 residentes, mientras que su aforo máximo es de 512.

Esta presión migratoria está manteniendo en alerta a la Guardia Civil y a los agentes de Salvamento Marítimo durante las noches. Los inmigrantes que intentan alcanzar las costas de Ceuta de forma irregular aprovechan esas horas, en especial cuando hay niebla, para intentar burlar a las autoridades y sus controles.

Estas condiciones meteorológicas son más comunes en meses como agosto, por ello en esta época, los intentos de entrada son mucho más frecuentes, aunque se produzcan durante todo el año. La Gendarmería de Marruecos colabora con las autoridades españolas para evitar que los llamados "nadadores" accedan al perímetro español.

Menos migrantes irregulares que el año pasado

Teniendo en cuenta los datos recogidos del 1 de enero al 31 de julio de este año, el número de migrantes irregulares supera los 20.000, aunque sigue siendo una cifra relativamente alta, supone un 30% menos que en el mismo periodo de 2024.

Eso sí, aunque a nivel general este número ha disminuido, a Ceuta y a Melilla han llegado más de 1.600 inmigrantes irregulares hasta el 31 de julio, que si lo comparamos con el mismo tramo en el año pasado suponen 210 más.