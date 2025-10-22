Los 30 segundos de Míriam Nogueras en los que Rufián ve a PP y Vox: "Madre mía, Ayuso"

Han sido poco más de treinta segundos, pero es una de esas intervenciones que se quedan grabadas. En ERC han tenido claro como enfocar las duras palabras de Míriam Nogueras en la sesión de control.

La portavoz de Junts en el Congreso ha protagonizado uno de sus discursos más duros en lo que va de legislatura contra el Gobierno y Pedro Sánchez y en la que ha dejado una conclusión lapidaria al decir que ha llegado "la hora del cambio".

"Van a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, la financiación ilegal de partidos, prostitución, fiestas o el pago de favores a algunos medios de comunicación. Han conseguido que la gente esté hasta las narices de todos. Y después dirán que viene la derecha. Es culpa nuestra", afirmó Nogueras desde la tribuna del Congreso.

La diputada cerró su intervención con una frase que ha generado amplio eco en redes: "Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio".

Rufián reacciona: "PP VOX JUNTS"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha tardado en reaccionar a la intervención en su cuenta de X acompañado de un mensaje escueto: "PP VOX JUNTS", dando a entender que el tono del discurso de Nogueras se asemejaba al de las dos formaciones.

Rufián también ha retuiteado el comentario de la diputada de ERC Ana Balsera, que ha escriuto irónicamente "Mare meva, Ayuso!", expresión catalana que equivale a "Madre mía, Ayuso", en alusión a las similitudes, a su juicio, en el discurso habitual de Díaz Ayuso con el de Nogueras en la sesión de control.

Durante su intervención, la de Junts ha acusado al Gobierno de "envolverse en la bandera palestina" y ahora hacerlo "en la del cambio horario" para evitar hablar de los problemas reales de los ciudadanos.

Según la diputada, "hay mucha gente que está hasta las narices de no llegar a fin de mes", mientras "los autónomos tienen que cerrar sus negocios" y el dinero público "se destina a rescates o a pagar favores".

Entre sus preguntas al presidente, Nogueras lanzó varios dardos sobre la gestión económica: "¿Cuántos autónomos son perseguidos para que devuelvan las ayudas que recibieron durante la covid? ¿Cuántos tendrán que bajar la persiana si siguen ahogándoles con cuotas e impuestos? ¿Cuántos pisos públicos han construido en Cataluña?"