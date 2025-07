Las 10 medidas de obligado cumplimiento que Feijóo aprobaría en sus primeros 100 días de Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado durante su discurso final en el Congreso Nacional de su partido que su Gobierno estaría asentado sobre tres ejes y que, en un tiempo máximo de 100 días, tendría que aprobar 10 medidas para mejorar la situación de España. De hecho, ha apuntado que "España está como está porque no tiene un Gobierno serio".

En sus claras referencias al presidente Sánchez ha indicado que "si presento presupuestos y no los aprueban, convocaré elecciones", porque "yo no tengo miedo a que la gente pueda hablar en las elecciones, para eso están". Además, le ha acusado de haber "enfrentado a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, inquilinos y propietarios. Pero si llego al poder, aseguro que el muro entre españoles ya no existe".

Posteriormente, ha hablado de los más pequeños y ha declarado que "su libertad empieza en la escuela", es por ello que "no queremos generaciones adoctrinadas, sí una educación que nos exija y no aprobados generales. ¿Da igual estudiar que no, subir que bajar?".

El presidente del PP ha calificado la situación actual de "carnaval político" y ha marcado como necesario un Gobierno con personas "honestas".

Antes de enumerar todas las medias, el presidente popular ha argumentado que "el PP se compromete a la actualización de las pensiones y a su viabilidad para los jóvenes".

Las 10 medidas prioritarias de Feijóo

En primer lugar, Feijóo ha acordado a blindar la regeneración democrática que "garantice contrapesos al poder; instituciones sin servidumbres políticas; medios de comunicación libres y jueces y fiscales independientes con acreditada profesionalidad para asegurar la separación de poderes".

Además, ha señalado el problema de la vivienda en España y es por eso que ha anunciado un plan de vivienda del PP que se aprobaría en el primer Consejo de Ministros: "Ya está bien que quien tenga más facilidades para las viviendas sean los okupas".

Asimismo, ha manifestado que "tiene que merecer la pena trabajar", por ello ha afirmado que subirá el salario mínimo interprofesional de acuerdo con las empresas y trabajadores, aunque ha advertido que el "el objetivo de verdad y difícil" es subir el SMI.

Por otra parte, ha apuntado que "hacen falta médicos en España". Por eso, Feijóo se ha responsabilizado de mejorar la gestión de la sanidad pública. Otra de las medidas es la implantación de un plan nacional del agua, para ayudar al campo.

En cuanto a la inmigración, ha expresado que "rechazo el discurso del odio, pero no puede implicar descontrol y que aquí vale todo", por tanto, "a quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido; a quien viene a otra cosa, aquí no", medida que ha recibido una estruendosa ovación por parte de los asistentes.

Al hilo de esta última, ha garantizado que reforzaría la seguridad "para caminar tranquilos y tranquilas por España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado merecen recursos, conocimiento y autoridad".

También relacionada estaría la clarificación de la política de Defensa: "España tiene que ser firme y fiable en sus acuerdos. Hay que tener un compromiso con la paz en todo el mundo, desde Oriente Próximo a Venezuela".

Por último, ha anunciado una ley de lenguas "para garantizar la enseñanza en nuestro idioma común en toda España, respetando todas las lenguas cooficiales para conseguir ese equilibrio y cordialidad". "Todas las lenguas son de España y por eso hay que garantizar que todos los niños españoles sean educados en español", ha concluido.