"El 1 es quien decide": los whatsapps que un intermediario de Leire Díez mandó al fiscal Stampa

El fiscal Ignacio Stampa ha entregado al juez que investiga a Leire Díez unas conversaciones por WhatsApp con el empresario Luis del Rivero en las que se puede entender el interés que tenía el PSOE por "rehabilitarle" después de que éste fuera apartado en contra de su voluntad de la causa por la que Anticorrupción investigaba a Villarejo.

Del Rivero sería la persona que actuaría de intermediario entre Stampa y Leire Díez, que a su vez ofrecía determinados favores al fiscal presentándose como emisaria de Santos Cerdán con capacidad, incluso, para llegar "al 1", que sería el que decidía.

A cambio, Díez pedía a Stampa material comprometedor contra la Guardia Civil y aquellos que estaban investigando al entorno familiar de Pedro Sánchez o al PSOE.

En los mensajes entre Stampa y Del Rivero a los que ha tenido acceso Onda Cero, se puede leer cómo ambos se refieren en varias ocasiones a "el 1", quien el fiscal siempre creyó que era el presidente del Gobierno, según declaró el pasado miércoles en sede judicial.

En esos mensajes también se puede leer cómo Del Rivero le dice a Stampa que Leire Díez está muy interesada en la "pieza 7", que el fiscal identifica rápidamente como la de la Operación Kitchen.

En otro pasaje anterior, Del Rivero le propone al fiscal un encuentro en su oficina junto a Pérez Dolsety "el enviado", lo que sorprende a Stampa porque consideraba que Dolset y el enviado eran la misma persona. "Santos C", responde el empresario.

Stampa señala a Cerdán

En los documentos aportados por Ignacio Stampa, el fiscal asegura que su reunión con Leire Díez fue organizada "en nombre del Gobierno" y ha señalado por ella a Santos Cerdán.

En los mensajes aportados hay una conversación previa a la reunión, que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, en la que Del Rivero le comenta que Santos Cerdán irá a la misma, a lo que Stampa responde: "Alucino, muy raro".

Según consta en su denuncia, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset pidieron información sobre las supuestas "irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción" a las que achacaban el inicio de causas como la que se dirige contra Begoña Gómez.

"A través de un tercero, fui citado para acudir a una reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, cuando di cuenta de que acudí, según se me indició, a instancias del Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría organizado dicho encuentro, supuestamente en nombre del Gobierno", explica Stampa en el email enviado a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid y aportado ahora a la causa.

Además, Stampa denunciaba que le dieron a entender en esa reunión que el presidente del Gobierno "había dado la orden de limpiar, sin límite" y le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción.

La propuesta al fiscal

En mensajes posteriores a la reunión del 7 de mayo, Del Rivero le dice a Stampa que sus interlocutores habían quedado "muy satisfechos" y que iban a proponerle "al 1, que es quien decide" que se le volviera a incorporar al caso Villarejo, lo que le rehabilitaría tras su exclusión de Anticorrupción.

"¿Y eso es rehabilitarme?", se pregunta Stampa entre emoticonos de risa. "Estos se piensan que yo quiero volver a eso, a esa Fiscalía que me abandonó, sin Serrano y con Luzón", sentencia.

Miguel Serrano era su compañero en el caso Villarejo y Alejandro Luzón es el fiscal jefe Anticorrupción.