El 016 recibe el mayor número de llamadas del año en junio: 9.670 llamadas y nueve asesinatos machistas

El número de atención para mujeres que sufren maltrato, el 016, recibió durante el mes de junio 9.670 llamadas, la mayor cifra de 2025 y también la más grande desde que este servicio está disponible desde septiembre del 2007 para hacer frente a la violencia de género.

Según datos del Ministerio de Igualdad, hubo 11.358 incidencias de esta índole. Durante ese mes, ocho mujeres y un niño fueron víctimas de crímenes machistas.

Un aumento del 10,4%

En junio de este año, el teléfono de asesoramiento ante las violencias machistas recibió un 10,4% más llamadas (9.670) si lo comparamos con los datos de junio de 2024 (8.012 llamadas). Además recibió 1.688 consultas a través de otros canales como correo electrónico, WhatsApp, o a través del chat web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, junio de 2025 se ha convertido en el quinto mes con más consultas registradas por el 016, solo superado ligeramente por los datos de agosto y septiembre de 2023, y julio y agosto de 2024.

Alerta máxima por violencia de género en el periodo estival

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha visitado este jueves la central del servicio 016 y ha insistido en que durante la época estival está activa la "alerta máxima por violencia de género" siendo necesaria la implicación del entorno de las mujeres que sufren violencia machista.

Redondo manifiesta que el 016 es "la primera puerta" por la que se ponen en marcha los servicios para "salvaguardar y garantizar la vida de las mujeres" y ha hecho un llamamiento para que la gente acuda a este servicio.

La titular de Igualdad ha pedido que no se deje "pasar ninguna situación en la que se produzca violencia porque puede derivar en situaciones mucho más graves": "Todos muy atentos, en esta alerta estamos todos implicados", ha señalado.

Una medida de 326 llamadas al día en 2025

Desde la creación del número de teléfono en 2007, el 016 ha atendido más de 1,5 millones de llamadas. Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 016 ha gestionado 59.317 consultas en el primer semestre de 2025, una media de 329,3 al día. En junio, último mes del que existen datos, el 85 % de las consultas estuvieron relacionadas con violencia en el ámbito de la pareja o la expareja y el 15 % restante, con otros tipos de violencia contra las mujeres.

Los territorios del país en los que más se precisó la ayuda del 016 fueron la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. En términos relativos, las tasas más altas por millón de mujeres a partir de 15 años se dieron en Canarias, Madrid y Asturias, mientras que las más bajas estuvieron en el País Vasco, Cataluña y Extremadura.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.