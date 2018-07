España lamenta la muerte del humorista Antonio Mingote

El dibujante, escritor y académico Antonio Mingote se marcha a los 92 años en Madrid después de padecer un cáncer hepático. Mingote se ha mantenido en activo en el diario ABC hasta el último momento de su vida. Hoy mismo el periódico publicaba una de sus habituales viñetas, la última en vida, pensada para provocar una sonrisa en el lector.

Algunas de las últimas publicaciones de Antonio Mingote fueron los libros 'Historia de la pintura' y 'Pequeña historia de la pintura' (Espasa), junto al filósofo José Antonio Marina. Con motivo de su presentación, el dibujante señaló que en estos momentos "las artes gráficas han progresado de una forma enorme".

Mingote nació en 1919 en Sitges y comenzó su carrera dibujando de manera autodidacta hasta ver su primera ilustración en el suplemento infantil 'Gente Menuda', del semanario Blanco y Negro, con trece años. Tras la guerra, entró en la Academia de Transformación de Infantería en Guadalajara (España), donde comenzó a dibujar en una revista extraoficial que se distribuía en la Academia y se llamaba 'La Cabra'.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza pero no terminó la carrera. No muy tarde fijó su residencia en Madrid, donde trabó amistad con Rafael Azcona y con Carlos Clarimón e inició su carrera como humorista gráfico en la célebre revista 'La codorniz' en 1946. Fruto de su intensa actividad en aquella publicación, y posteriormente en el periódico ABC, donde comenzó a colaborar en 1953, procede su fama como humorista gráfico.

También ha escrito libros de divulgación histórica en clave humorística como 'Historia de la gente; El mus: historia, reglamento, técnica y vocabulario'; la profunda y filosófica 'Hombre solo', o los volúmenes 'Historia de Madrid y 5 años de Madrid'.

Sillón 'R' de la RAE

Tras una larga y exitosa trayectoria fue nombrado miembro de la Real Academia Española y pasó a ocupar el sillón "r" en 1988. Asimismo, ha obtenido los premios Víctor de la Serna en 1979, Blanco y Negro en 1980, el Nacional de Periodismo en 1981 y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 1996, y la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2002, entre otros muchos reconocimientos, y los doctorados honoris causa por las Universidades de Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos.

Asimismo, cuenta con un premio que lleva su nombre, el Premio Mingote, que reconoce la labor de los trabajos de humor y periodismo gráfico y que cada año entrega el diario 'ABC'.Recientemente, el Rey le concedió el título de Marqués de Daroca en reconocimiento a su "destacada, aguda y creativa trayectoria profesional". Además, el Instituto Quevedo del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá decidió, "por absoluta unanimidad", nombrar a Antonio Mingote presidente de honor de la institución.

Mingote goza de prestigio internacional y sus chistes han sido reproducidos y traducidos en la Prensa Extranjera como 'The New York Times', 'The Times Wednesday' o 'Daily Telegraph'.