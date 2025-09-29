Los vídeos y las imágenes más espectaculares de las fuertes lluvias que afectan a Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón

La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (València), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de València y Cataluña.

La borrasca que sacude al este peninsular - Tarragona, Aragón, Castilla- La Mancha y Andalucía- y las islas Baleares asociada al exhuracán Gabrielle ha dejado impactantes imágenes tras una noche de fuertes precipitaciones. Se prevé que las lluvias torrenciales podrán acumular más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.