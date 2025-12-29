Tormenta, granizo y fuertes lluvias en varios puntos de España: estas son las zonas afectadas

Cuando todavía continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas por el temporal que ha azotado fuertemente a Andalucía y Valencia durante el fin de semana, España se prepara para la llegada de un tiempo anticiclónico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes la salida del temporal, aunque seguirá dejando precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia.

Así las cosas, la inestabilidad seguirá predominando en algunas regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén localmente fuertes y persistentes en regiones de la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Murcia y Almería. Aunque eso sí, tenderán en general a cesar y a abrirse cada vez más claros.

Nieve en montañas y nubosidad

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1.400/1.800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1.200 metros al principio en la Ibérica sur. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, aunque sí abundante nubosidad baja con tendencia a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Para esta jornada de lunes se prevén nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte.

Máximas y mínimas

Además, las temperaturas máximas ascenderán en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto.

Las mínimas irán en descenso en la mayor parte del país, dando lugar a heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos.

Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio del componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.

De cara a la Nochevieja, la AEMET prevé tiempo estable, aunque las temperaturas serán más bajas y predominarán bancos de niebla en distintos puntos del interior peninsular. Para el primer día de 2026, el organismo prevé la llegada de un nuevo temporal de lluvias que iniciará en el archipiélago canario el próximo jueves 1 de enero y que continuará en la península a partir del próximo viernes.