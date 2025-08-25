Todo sobre la DANA que llega esta semana: las provincias que están en alerta amarilla

Tras haber vivido la ola de calor más intensadesde que hay registros, ahora nuestro país se prepara para una DANA que deja en alerta amarilla a varias zonas de la península, según avisan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto puede ayudar en la extinción de los incendios que se han ido propagando, aunque según la previsión, el riesgo sigue siendo importante en Galicia y Castilla y León.

Ya durante el domingo varias provincias, como Soria, La Rioja o Huesca, estuvieron bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, incluso por la zona de Girona, la AEMET instauraba el aviso naranja. Aunque según las predicciones, estas lluvias se quedarán durante toda la semana, este lunes será el día con más riesgo por ahora.

Provincias en alerta amarilla por la DANA

Este lunes la AEMET ha impuesto el aviso amarillo tras una noche que ha dejado granizo en el nordeste peninsular. Las zonas a las que afectará esta nueva DANA serán sobre todo las cercanas a los pirineos, tanto en Lleida como en Girona, donde se esperan lluvias a partir del mediodía.

Además de los pirineos, el aviso por lluvias y granizo, llega tanto a Aragón como a la Comunidad Valenciana. En Teruel, la AEMET espera durante el día unos 15 milímetros de agua por hora y granizo en la zona del Gúdar y Maestrazgo. También en Castellón se prevén 20 milímetros y granizo en el interior norte de la provincia.

En el resto del país

En Andalucía, aunque no se esperan tormentas, cabe la posibilidad que, al igual que en Extremadura, lleguen algunos chubascos. Tanto el norte de la Comunidad de Madrid como Guadalajara, tienen más probabilidad de precipitación, 30% en Somosierra y 65% en Sigüenza.

Mientras tanto, continúa el riesgo de incendios en el noroeste peninsular. Sobre todo en las zonas más afectadas hasta ahora, como el norte de Castilla y León y el interior de Galicia.