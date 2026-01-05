El temporal pone en alerta a España con avisos por frío, lluvia y nieve: zonas afectadas

La borrasca Francis, que ya ha dejado varias incidencias este fin de semana en Andalucía a causa del temporal, continúa en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada de este lunes un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales de Murcia.

Nevadas en cotas bajas

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

Con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur.

A medida que el aire frío avance hacia el sur, se esperan nevadas en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 metros en el interior este peninsular y a 1.100/1.300 metros en las Béticas orientales.

Es poco probable que se dé alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular y, en caso de producirse, serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota.

Descenso térmico, heladas y viento

Las temperaturas en descenso, que será notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, a excepción de las máximas en Alborán y Cantábrico, que irán en aumento.

Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción del suroeste, llegando a ser moderadas o localmente fuertes en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

Soplará poniente en el Estrecho y Alborán con predominio de viento de componente norte en el resto. Moderado en la meseta Norte, Ebro y litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán y litorales de Galicia y sureste peninsular. Flojo en el resto.

El tiempo por comunidades