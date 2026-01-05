El temporal pone en alerta a España con avisos por frío, lluvia y nieve: zonas afectadas

La borrasca Francis, que ya ha dejado varias incidencias este fin de semana en Andalucía a causa del temporal, continúa en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada de este lunes un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.
Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales de Murcia.
Nevadas en cotas bajas
Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.
Con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur.
A medida que el aire frío avance hacia el sur, se esperan nevadas en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 metros en el interior este peninsular y a 1.100/1.300 metros en las Béticas orientales.
Es poco probable que se dé alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular y, en caso de producirse, serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota.
Descenso térmico, heladas y viento
Las temperaturas en descenso, que será notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, a excepción de las máximas en Alborán y Cantábrico, que irán en aumento.
Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción del suroeste, llegando a ser moderadas o localmente fuertes en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.
Soplará poniente en el Estrecho y Alborán con predominio de viento de componente norte en el resto. Moderado en la meseta Norte, Ebro y litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán y litorales de Galicia y sureste peninsular. Flojo en el resto.
El tiempo por comunidades
- Galicia: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas aumentando a nuboso. Probables nieblas dispersas en el extremo oriental de Orense y de Lugo al final del día. Precipitaciones débiles y moderadas, que se extenderán de norte a sur por la tarde, serán menos frecuentes e intensas en la mitad sur y pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral al norte de Finisterre. La cota de nieve estará en torno a 700-800 metros en las montañas de Lugo y Orense. Las temperaturas en descenso, que será más acusado en las mínimas.
- Asturias: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto, con probables nieblas dispersas en la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el litoral oriental. La cota de nieve en torno a 500-600 metros en la Cordillera. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas con cambios ligeros.
- Cantabria: Cielos nubosos. Probables nieblas dispersas en la Cordillera al final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana que se generalizarán y serán más intensas durante la tarde, cuando pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y de algún episodio de nieve granulada en el litoral. Cota de nieve en torno a 400-500 metros en la Cordillera. Las temperaturas con cambios ligeros, con predominio de los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas.
- País Vasco: Cielos nubosos al principio y final del día, abriéndose claros en las horas centrales. Probabilidad de precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, que serán más frecuentes en Vizcaya. Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas.
- Castilla y León: En el este, sureste y Sistema Central, nuboso o cubierto con nevadas de madrugada, que pueden ser localmente moderadas, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día. En el extremo norte, nuboso aumentando a cubierto con nevadas débiles, que serán más frecuentes e intensas por la noche. En el resto, intervalos nubosos sin descartar algunas nevadas débiles dispersas. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en descenso en el este y sur, y sin cambios en el resto.
- Navarra: Poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas de madrugada. Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas.
- La Rioja: Intervalos nubosos, sin descartar nevadas débiles dispersas, que serán más probables en la sierra. Las temperaturas sin cambios o en descenso.
- Aragón: Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso o despejado y sin descartar nevadas débiles de madrugada a cualquier cota en el extremo sur, con acumulados máximos locales de 5 centímetros. Las temperaturas en descenso, que será localmente notable y con las mínimas al final del día.
- Cataluña: Cielo nuboso tendiendo a poco nuboso, no descartándose nevadas débiles a cualquier cota en el interior durante la primera mitad del día, con acumulados máximos locales de en torno a 2 centímetros, y precipitaciones débiles en el litoral de Barcelona. Las temperaturas en descenso, que será localmente notable en el interior, con las mínimas al final del día.
- Extremadura: Nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día, más probables en el este y más intensas en Gredos. La cota de nieve bajará de 900 metros a 500. Las temperaturas en descenso de moderado a notable.
- Comunidad de Madrid: Cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Precipitaciones débiles hasta mediodía, que se darán en forma de nieve a cualquier cota. Las temperaturas en descenso, que será localmente notable; las temperaturas mínimas se registrarán al final del día.
- Castilla-La Mancha: Nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso durante el día de noroeste a sureste. Precipitaciones débiles, que en el oeste serán dispersas y en el este más generalizadas. La cota de nieve en descenso progresivo, de norte a sur, esperándose nevadas en cualquier cota en la mitad norte y en la mitad sur, bajando la cota de 1.000-1.200 metros hasta nivel de suelo. Las temperaturas en descenso, que será notable en amplias zonas de la Comunidad.
- Comunidad Valenciana: Cielo cubierto sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el tercio norte de madrugada; en el resto serán más probables y abundantes cuanto más hacia el sur. La cota de nieve bajará hasta situarse en torno a 500 metros en el tercio norte; 1.200-1.400 bajando a 500-1.000 metros en la zona central y 1.600-1.800 metros bajando a 800-1.000 en el tercio sur, sin descartar espesores de en torno a 2 centímetros en puntos del interior. Temperaturas en descenso.
- Región de Murcia: Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, sin descartar que sean persistentes y ocasionalmente fuertes en el litoral. Cota de nieve descendiendo hasta 700-800 metros al final del día en el interior. Las temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. ISLAS BALEARES: Cielo cubierto con precipitaciones en general débiles en Pitiusas, y más probables a partir del mediodía en Mallorca y Menorca. La cota de nieve baja a 800 metros por la noche. Las temperaturas con pocos cambios o en descenso y el viento moderado, con intervalos de fuerte, del norte y nordeste.
- Andalucía: Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve descenderá hasta 500-600 metros al final del día en el noreste. Las temperaturas en descenso, localmente notable en las mínimas, que se registrarán al final del día.
- Canarias: Intervalos nubosos en general, tendiendo a nuboso o cubierto en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día; el acumulado en 12 horas podrá superar los 40 litros en Gran Canaria, sin descartarlo localmente en Tenerife y La Palma. Las precipitaciones serán probables, aunque de carácter ocasional en resto de zonas, con baja probabilidad de chubascos ocasionalmente fuertes en el entorno de Lanzarote hasta primeras horas de la mañana. Las temperaturas en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas.