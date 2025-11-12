Temporal en Galicia y Canarias por la borrasca 'Claudia': Brasero avisa de fuertes rachas de viento y lluvia en las islas occidentales

Roberto Brasero advierte de fuertes rachas de viento y lluvias intensas en las islas occidentales de Canarias por la llegada de la borrasca 'Claudia', que se encuentra en el Atlántico.

El frente que envía la borrasca 'Claudia' a la Península ya está dejando lluvias en Galicia y un temporal costero y fuertes rachas de viento. "El viento va a soplar con fuerza y se va a acelerar en las cumbres", avisa Brasero.

En puntos de Cantabria, las rachas de viento van a superar los 100 o 110 kilómetros por hora. A partir de esta tarde, el frente va a girar y llegará a las islas occidentales de Canarias.

El frente llegará a Canarias con temporal marítimo, fuertes rachas de viento y con lluvias, sobre todo en el sur de Tenerife y en la isla de La Palma, donde se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Subida de temperaturas

Otra consecuencia de la borrasca Claudia y de su giro en el Atlántico hacia las islas son los vientos que nos llegan a la Península, que serán cálidos, ya que tras pasar por el Sahara traerán calima y harán que suban las temperaturas.

Vientos cálidos

Brasero dice que en toda España salvo en el noroeste pasaremos este miércoles de los 20 grados. Hasta 28 grados se esperan en Granada y hasta 25 en Bilbao, Murcia y en Ciudad Real.