Roberto Brasero avisa de las "intensas lluvias" que llegan los próximos días

El meteorólogo de la casa, Roberto Brasero, ha advertido del cambio de tiempo que se avecina en buena parte del país, con la llegada de una nueva DANA que dejará lluvias intensas en el Mediterráneo durante los próximos días.

Aviso de lluvias fuertes

"Hoy ya esperamos algunos cambios en el tiempo, algunas tormentas esta tarde, pero atención a partir de mañana", comenzaba diciendo Brasero en su pronóstico diario, en el que ha alertado de un nuevo episodio de lluvias fuertes. "Lo que estamos viendo es otra situación de lluvias fuertes en el Mediterráneo que podría prolongarse jueves o incluso el sábado. Es una DANA lo que llega mañana", explicaba.

El meteorólogo ha querido aclarar que esta situación no será tan severa como la del pasado año, cuando una DANA dejó graves daños en algunas zonas. "Que nadie piense en la DANA de hace un año. No es la misma situación, no se contempla eso. Quizás sí pueda ser parecido a lo de la semana pasada, que no era una DANA, era una vaguada, pero tuvimos lluvias abundantes", detallaba.

Zonas más afectadas

Brasero ha señalado que las zonas más afectadas serán la Comunidad Valenciana y Baleares, donde ya se han activado avisos meteorológicos. "Para mañana jueves de nuevo ya tenemos avisos y tenemos esa situación de riesgo. Comunidad Valenciana, Baleares, para el viernes incluso más hacia el sur, costas de Murcia", ha indicado.

Una de las novedades de esta DANA es que, por primera vez, la AEMET ha decidido asignarle un nombre propio, siguiendo el sistema que ya se utiliza con las borrascas de alto impacto. "La AEMET ha decidido que este año, al igual que las borrascas de alto impacto, las DANAs también tengan un nombre que identifique a las potencialmente peligrosas", ha explicado Brasero, antes de revelar que "esta de mañana se llama Alice, la primera de la temporada".

Pronóstico para este miércoles

En cuanto al tiempo de este miércoles, el meteorólogo ha avanzado que ya se dejarán notar las primeras tormentas en el interior peninsular. "Hoy algunas tormentas esta tarde podemos tener: interior de la Comunidad Valenciana, por Teruel, Cuenca o Albacete, alguna ya puede ser fuerte", ha dicho. También ha destacado la presencia de "nubes en el resto de las sierras del interior peninsular, nubes también que vemos llegar al norte de Galicia y del Cantábrico".

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, Brasero ha señalado que bajarán ligeramente en el norte y que el descenso será más notable a partir del jueves. "Ahí van a bajar las temperaturas, sobre todo en Asturias. En el resto, similares. Mañana será cuando se note el descenso. Frío, de momento no llega, pero sí hará menos calor", ha concluido.