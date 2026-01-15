Roberto Brasero avisa del cambio del tiempo que llega: vuelve la nieve y el frío

Roberto Brasero ha hablado en Más de uno de lo que espera con el nuevo frente que atraviesa España a partir de este jueves. En el día en el que pasamos el ecuador del invierno climatológico, un tiempo inestable se hace dueño de la Península. "Se inicia la segunda parte del invierno con un tiempo que de nuevo se convierte en algo invernal, no tan adverso como en Navidad, pero bajarán las temperaturas y regresará la nieve a nuestras montañas".

Así, como avisa Brasero, las lluvias serán más abundantes en Galicia, donde golpeará con fuerza el frente también con oleaje. No obstante, habrá viento fuerte en comunidades del Cantábrico y Pirineo, mientras que las lluvias avanzarán por el noroeste peninsular durante la mañana y por la tarde se esperan para Extremadura, así como en la zona centro y Andalucía al final del día.

Por otro lado, las temperaturas inician un descenso este jueves y el fin de semana hará más frío en la mayor parte del país. Las zonas donde bajarán más los termómetros serán Ávila y León (6 grados), Burgos (7) y Madrid, Palencia, Soria y Valladolid (8), y más calor en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (21), y Murcia y Valencia (19).

Las zonas más afectadas por el nuevo frente

Hasta ocho comunidades autónomas están avisadas por viento, nieve, niebla, frío o mala mar, concretamente Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco. Hay aviso naranja -peligro importante- por olas de cinco a seis metros en A Coruña y Pontevedra.

El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, algunos por lluvias fuertes o persistentes en A Coruña (interior, suroeste y oeste), Asturias (Cordillera Cantábrica y Picos de Europa) y Pontevedra (Rias Baixas).

La AEMET ha activado el aviso amarillo por rachas de 70 a 90 km/h afecta a zonas de A Coruña, Álava, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo, Navarra, Pontevedra y Vizcaya; niebla en Mallorca, nieve en la sierra de Madrid, frío en el Pirineo gerundense (temperaturas mínimas de unos -6 grados) y olas de cuatro a cinco metros en Asturias y Lugo.