METEOROLOGÍA

Roberto Brasero avisa del cambio en el tiempo que llega para este fin de semana

El fin de semana estará marcado por la subida de las temperaturas, aunque de cara al domingo se pueden registrar lluvias en algunas provincias por la llegada de una borrasca.

Carlos Martín

Madrid |

Roberto Brasero ha informado de que este fin de semana vuelven a subir las temperaturas. No se esperan valores demasiado "elevados, no vuelve el calorazo", pero sí que tendremos "noches menos frías". Algo que según ha apuntado el periodista lo notaremos durante las jornadas del sábado y el domingo. Del mismo modo, tendremos tardes "más cálidas", aunque tampoco demasiado, puesto que van a llegar nubes por el oeste penínsular.

Por otra parte, Brasero ha explicado que para este viernes se espera una subida de las temperaturas en la mitad norte peninsular -Castilla y León, Navarra, La Rioja- zonas donde ayer los termómetros no marcaban ni 20 grados, pero que durante esta jornada rondarán los 25 °C, mañana 26 °C y pasado 27 °C. Lo mismo ocurrirá en la zona del centro 26 °C, 27 °C y 28 °C, en el caso de Toledo, Córdoba, Sevilla y Badajoz 31 °C.

El sábado seguirán subiendo las temperaturas a excepción del extremo occidental de España: "Ahí sí que podemos tener algunas nubes, pero muy poquitas". "Mañana no se esperan lluvias", ha añadido.

Por contra, el domingo sí que podrían registrarse precipitaciones en Extremadura, Huelva, Cádiz y hasta en Sevilla. Brasero ha alertado de que el cambio puede ser "de un día para otro", esto se debe a la llegada de una borrasca que "ahora mismo es un huracán, el de las Azores". Sin embargo, ha subrayado que aunque se acercará a la península, perderá la categoría de huracán y se transformará en borrasca, la cual puede afectar al suroeste de la península con algunas lluvias acompañadas de rachas de viento.

