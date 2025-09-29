Roberto Brasero avanza el día que cambiarán las lluvias: volverán a subir las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta roja por "lluvias torrenciales" en varios puntos de la Península, como la Comunidad Valenciana y Tarragona, mientras que en zonas de Aragón también se han registrado importantes cantidades de precipitación. Justo cuando se cumplen 11 meses de la dana del 29 de octubre, las intensas precipitaciones vuelven a mantener en vilo a la población.

Esto es debido a los restos del huracán Gabriel, que han llegado al este de la Península en forma de borrasca. Allí, "se han encontrado con aire frío en capas altas de la atmósfera", ha explicado Roberto Brasero, que ha apuntado que "no es una dana, es una vaguada". Si bien, queda poco para que termine el temporal. Según Brasero, "a partir del miércoles regresa la calma y volverán a subir las temperaturas".

El meteorólogo ha pedido prestar mucha atención a los vientos, que son de levante "y conducen toda esa humedad a zonas de la fachada mediterránea". Ya ha habido lluvias "y pueden hacerlo a lo largo de todo el día, incluso de manera torrencial", ha advertido. Además, ha señalado que, aunque los avisos de la Aemet son de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, "podrían acumularse en tres o cuatro nada más".

Especial atención en Valencia

Según ha detallado Brasero, la previsión es que las lluvias más fuertes "se vayan desplazando de norte a sur por el Mediterráneo" y confluyan durante más tiempo en la provincia de Valencia "y por eso que ahí tengamos las peores consecuencias". Aunque no hay que dejar de prestar atención a Tarragona, Castellón, Aragón y el este de Castilla-La Mancha.

Un panorama que contrasta con el resto de España, donde la situación no tiene "nada que ver. Es tranquila, con sol incluso". Sobre cuándo suben las temperaturas y se acaban las lluvias torrenciales, Brasero ha apuntado que "a partir del miércoles regresa la calma y volverán a subir las temperaturas".

Debido a la alerta roja por la Aemet, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha informado en 'Más de uno' que "en el norte de Castellón se alarga hasta las 12:00 horas" del mediodía, al igual que en Tarragona. En la provincia de Valencia se alarga, de momento, hasta las 00:00 horas.