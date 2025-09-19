Roberto Brasero alerta: a partir de esta fecha llegará el frío de otoño

Roberto Brasero asegura que este viernes tendremos otro día de calor parecido a lo que hemos estado viviendo, pero hoy solo van a subir las temperaturas en Canarias o en Baleares.

Viernes muy caluroso

Aun así, once provincias activarán este viernes los avisos por temperaturas máximas de 38ºC. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura estarán en nivel naranja por calor, con máximas de 37ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas son La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Guipúzcoa, Vizcaya, Orense, Badajoz, Cáceres, Cantabria (Liébana), Cuenca, Córdoba, Jaén y Sevilla. Asimismo, las temperaturas máximas de 38ºC se darán en las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Además, Brasero avisa de que lo que sí tendremos hoy según brasero serán más nubes. "Esta tarde, sobre todo por Extremadura o Castilla y León, podríamos tener alguna tormenta dispersa y con las nubes. Sensación de bochorno. Hoy ya digo todavía el día muy caluroso y mañana sábado también.

¿Cuándo va a llegar el frío de otoño?

Para el sábado ya se espera una bajada de temperaturas y el domingo pueden ser fuertes las precipitaciones norte de la península. "El frente que barre la península el domingo se va a llevar el calor. Ya notaremos temperaturas más bajas, pero es que directamente va a llegar otra masa de aire más fría el domingo por la noche y el lunes Y frío. Sí, de otoño, justo para estrenar la semana.