Roberto Brasero alerta sobre cómo será esta nueva borrasca: "Es una ciclogénesis explosiva"

Este jueves 23 de octubre de 2025, Roberto Brasero, meteorólogo de la casa, analizó en Más de Uno junto a Carlos Alsina la llegada de la borrasca Benjamín, la segunda de la temporada con nombre propio.

La borrasca Benjamín ya está provocando un temporal costero típico de otoño en el norte de la península. Según explicó Brasero, "es muy distinta a Alice, la primera borrasca de la temporada, que fue una dana centrada en el Mediterráneo con lluvias persistentes. Benjamín nos trae oleaje muy intenso para el norte de Galicia y del Cantábrico, con olas que en algunos puntos pueden superar los ocho metros y acompañadas de vientos muy fuertes".

Brasero detalló que los efectos de la borrasca no se limitarán al norte:

El viento se notará también en zonas del centro y del este, incluyendo Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las lluvias, que comenzaron la noche anterior en Galicia, País Vasco y Navarra, avanzan rápidamente hacia el centro de la península, aunque este frente pasará con rapidez y al final del día apenas lloverá

¿Qué es una ciclogénesis explosiva?

Brasero aprovechó la ocasión para explicar qué implica este término técnico:

Una ciclogénesis explosiva es un fenómeno meteorológico en el que una borrasca se intensifica de manera muy rápida, en pocas horas, generando vientos muy fuertes y precipitaciones intensas. Este tipo de borrasca se forma generalmente en el océano y, al llegar a las costas, provoca oleaje extremo, viento y lluvias localmente intensas

La rapidez de la ciclogénesis también tiene un efecto positivo: aunque los vientos y las lluvias sean intensos, su paso es rápido y las precipitaciones no se prolongan demasiado en el tiempo. En este caso, explicó Brasero:

El frente de Benjamín pasará rápido, lo que permitirá que, tras el temporal, las temperaturas bajen en el norte y se asiente aire más fresco

Frío en el norte y calor en el sur

Mientras el norte experimentará un descenso de temperaturas, el sur seguirá con valores veraniegos. En ciudades como Valencia, Alicante o Murcia se esperan máximas de entre 30 y 34 grados, y en numerosas capitales andaluzas los termómetros rondarán los 30 grados. Esta combinación de frío en el norte y calor en el sur genera un contraste notable, característico de los cambios de estación en España.

Brasero insistió en la importancia de mantenerse informado y actuar con prudencia. Las zonas costeras del norte están en alerta roja por el oleaje y el viento, mientras que en áreas interiores del norte y centro se recomienda precaución en carreteras y espacios expuestos al viento.

Aunque no será un temporal prolongado, su intensidad hace necesario extremar la precaución

Impacto en la navegación y actividades al aire libre

El meteorólogo también advirtió sobre el impacto que Benjamín tendrá en la navegación marítima y en actividades al aire libre. Las embarcaciones pequeñas y medianas deben extremar las precauciones en el Cantábrico y Galicia, mientras que los aficionados a deportes náuticos deberán evitar exponerse a olas y corrientes peligrosas. Asimismo, en zonas altas y en rutas de montaña del norte y centro, el viento intenso puede generar riesgos para senderistas y ciclistas.

Un otoño activo

Con Benjamín, España encadena ya dos borrascas con nombre propio en esta temporada. Brasero recordó que los últimos años han mostrado un aumento en la frecuencia e intensidad de borrascas de otoño, en parte por la influencia de fenómenos meteorológicos globales y el calentamiento de los océanos.