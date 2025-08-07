Quinto día de ola de calor: más calor en estos puntos y llegan las tormentas

El calor ha llegado para quedarse, y es que estamos en medio de una ola de altas temperaturas, que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se quedará en la península hasta el 12 de agosto como mínimo. Este jueves no va a ser distinto y es que ya han avisado que la ola de calor se intensificará durante todo el día de hoy.

La gran mayoría del país está en alerta por altas temperaturas, y en el centro peninsular, estos avisos son naranjas, lo que conlleva, según la AEMET, un riesgo importante. Además del incremento de las altas temperaturas, la agencia también alerta sobre posibles tormentas que traerán rachas de viento muy fuertes.

Las máximas superan los 40 grados

Ya empieza a ser habitual que los termómetros marquen más de 38 grados durante estos días de ola de calor, pero durante este jueves veremos muchas de las comunidades con una temperatura superior a la de estos días. Los principales avisos se encuentran en el interior de Andalucía, Córdoba, Jaén y también Granada, están en alerta naranja por calor, se llegará a los 40 grados en las tres, incluso en Córdoba capital podrían llegar a los 41.

También en el centro de la península, como en Valladolid, Ciudad Real, Madrid o Badajoz, la AEMET prevé un riesgo importante por las altas temperaturas que superarán los 40 grados. Aunque en el norte peninsular el calor remeterá un poco, el cambio será mínimo. En Cantabria o Zaragoza, la AEMET calcula que se llegará a los 38 grados, donde no se libran, es en Orense que sí que hay aviso naranja por los 40 grados a los que pueden llegar.

Tormentas en el sur peninsular

Además del calor, la AEMET alerta de tormentas en Granada y Jaén, haciendo énfasis en todo el valle del Guadalquivir, en la Cuenca del Genil y en Guadix y Baza de la provincia de Granada. Este aviso contempla rachas de viento muy fuertes, que aunque no conllevan un riesgo importante, sí que se recomienda precaución.