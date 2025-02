Qué es el "flujo atlántico" del que ha alertado Roberto Brasero: así afectará al tiempo de esta semana

Tras "la bestia del Este" que amenazaba el tiempo de nuestro país a finales de la semana pasada llega un "flujo atlántico" que atravesará toda la Península, según ha informado el meteorólogo Roberto Brasero.

Brasero ha explicado que se trata de una sucesión de frentes que llegan desde el Atlántico, de ahí su nombre, y que dejarán lluvias en la mitad occidental concretamente, mientras que serán menos probables en el resto de España.

El tiempo a lo largo de toda la semana no será "demasiado adverso", pero sí "variable". Roberto Brasero ha indicado que, a diferencia de la semana anterior, las heladas no van a ser las protagonistas y que las temperaturas no van a ser tan frías. Esto es porque no se prevé la entrada de aire polar.

En cuanto a las precipitaciones, como el frente entra por la zona de Galicia, sí se espera que llueva aunque débilmente. En la costa lo hará con más fuerza. Además, "sí va a nevar", pero no habrá "nevadas exprés" como las que han marcado el fin de semana.

El tiempo en la Península se mantendrá estable hoy, con nubes y claros y en algunas zonas como Murcia, Málaga o Bilbao se quedarán cerca de los 20º. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que las temperaturas mínimas también van a aumentar en toda la Península.

Cuál es la relación entre las aguas del Atlántico y el clima

El "flujo atlántico" está relacionado con la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC por sus siglas en inglés). Hacia el norte envía aguas cálidas y hacia el sur aguas frías. Es muy importante en el sistema climático terrestre.

De hecho, este transporte de calor entre océanos es único, ningún otro lo hace y, además, es el responsable del calor del hemisferio norte, ya que transporta un 25% del calor global hacia el norte.

Si bien, en los últimos años debido al calentamiento global ha visto cómo se debilita progresivamente y, según el estudio "Atlantic Ocean circulation at weakest in a millennium, say scientists" publicado en The Guardian, "en 20-30 es posible que se debilite más, lo que supondría un aumento de las tormentas".