Puente de agosto infernal: estas son las zonas en las que se alcanzarán hasta los 44 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que el intenso episodio de calor que atraviesa España se prolongará hasta el próximo lunes, dejando un fin de semana con temperaturas sofocantes que podrían alcanzar los 44 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

El organismo prevé que el ascenso térmico, que ya se deja sentir desde este jueves, continúe en los próximos días y se extienda a la mitad oriental de la Península. Las mínimas tampoco darán respiro: en amplias zonas del sur, el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste no se bajará de 22 a 25 grados durante la noche, lo que mantendrá el riesgo para la salud en niveles elevados.

Picos extremos el fin de semana

El viernes se espera que el Cantábrico registre valores poco habituales para la zona, con máximas de 38-39 grados e incluso por encima de los 40 en algunas localidades, mientras que en el resto del país se rondarán los 36-38 grados, con registros superiores en las zonas de grandes ríos y en áreas prelitorales de Valencia.

El sábado y domingo serán los días más críticos: superar los 40-42 grados será la norma en gran parte del sur y en las depresiones del Ebro y Duero, alcanzándose puntualmente los temidos 44 grados en los valles más cálidos.

El alivio llegará tras el lunes

Según la AEMET, el escenario más probable es que a partir del lunes 18 de agosto comience un descenso progresivo de las temperaturas por la entrada de aire atlántico más fresco y un aumento de la inestabilidad atmosférica. Aunque el alivio no será inmediato, se prevé que los valores térmicos empiecen a acercarse a los habituales de estas fechas a partir del martes 19.

Incertidumbre en la evolución

La agencia advierte de que aún existe cierta incertidumbre sobre la intensidad de la bajada de temperaturas, pero todo apunta a que las máximas seguirán siendo significativamente altas en el sureste peninsular y Baleares al inicio de la próxima semana, con registros todavía por encima de los 40 grados en algunas zonas