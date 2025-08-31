El otoño comienza a asomar con lluvia y bajada de temperaturas: estas son las provincias afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el último día del mes de agosto esté marcado por la entrada de un frente atlántico por Galicia, que dejará precipitaciones, cielos encapotados y una bajada de temperaturas generalizada en el sector noroeste del país.

Pese a la inestabilidad que se registrará en el noroeste, la masa nubosa avanzará de oeste a este a lo largo del día y acabará afectando a todo el tercio norte donde, del mismo modo, se registrarán lluvias y cielos cubiertos. Del mismo modo, el nordeste también estará afectado por este nuevo cuadro meteorológico, especialmente las zonas del Pirineo, donde se pueden registrar hasta tormentas.

En la Península y Baleares la tónica será la de cielos despejados o con nubes altas, que avanzarán de oeste a este, aunque se pueden registrar nubes bajas matinales en el Mediterráneo y durante el día en el oeste peninsular. Asimismo, la vertiente norte de Canarias tendrá cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en las islas más montañosas.

Por otra parte, las temperaturas máximas descenderán en la mitad oeste peninsular, aunque subirán en el medio Ebro, Girona y Valencia. Además, se espera que los mercurios marquen más de 35 grados en las depresiones del sudeste y puntos de las depresiones del Guadalquivir y medio Ebro. Igualmente, las mínimas bajarán en el tercio noroccidental peninsular, aunque se espera un ligero ascenso de las mismas en el nordeste.

En cuanto a los vientos, serán moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de componente sur en el Mediterráneo y nordeste, y de oeste en el resto. No se pueden descartar los intervalos de viento fuerte en el Mediterráneo y Cantábrico. Por su parte, en Canarias, el Alisio registrará intervalos fuertes y muy fuertes en zonas expuestas.