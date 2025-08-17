La ola de calor da sus últimos coletazos y dejará seis comunidades en alerta roja

La ola de calor que desde hace dos semanas azota a España vive sus últimos episodios, pero aún nos deparará episodios de calor extremo. Este domingo se espera que las temperaturas continúen siendo altas y, de hecho, hay seis comunidades que tendrán activado el aviso rojo por las altas marcas de los termómetros. Destacan especialmente los 44 °C que se registrarán en Sevilla y Córdoba.

Concretamente, las autonomías que tendrán dicho aviso serán Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, en especial la campiña cordobesa, la campiña sevillana y la Vega del Segura en Murcia, donde en ciertos puntos se podrán alcanzar los 45 °C. Por su parte, tendrán alerta naranja las Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

No obstante, pese a que la tónica general en la península será que los mercurios registren los 40 °C, las máximas descenderán ligeramente en Galicia y el nordeste. Igualmente, ascenderán mínimamente en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular.

Por último, las mínimas descenderán ligeramente en el extremo norte, aunque subirán en el resto del país, también lo harán de forma moderada en los archipiélagos. De igual forma, las mínimas no bajarán de los 20 °C en la mitad sur peninsular, a excepción de las montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 °C en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias.