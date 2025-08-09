La ola de calor mantiene en aviso a 34 provincias por altas temperaturas y tormentas

La ola de calor continúa azotando España. Para este sábado 9 de agosto, 34 provincias siguen en aviso por altas temperaturas -se espera alcanzar los 40 grados-, lluvias y tormentas, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la isla de Gran Canaria el aviso es rojo (riesgo extremo) porque se espera que los termómetros lleguen a los 40 grados, mientras que en el resto de las islas el riesgo es naranja, donde la temperatura puede llegar a los 39 grados. En Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza, Ávila, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, Ourense, Pontevedra, Madrid, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife se espera rozar los 40 grados.

Por su parte, en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Tarragona, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Granada y Sevilla el riesgo es amarillo por altas temperaturas.

En la campiña cordobesa, el Valle del Guadalquivir en Jaén o el Valle del Guadiana en Ciudad Real, las temperaturas también van a llegar a los 40 grados. En el Pirineo oscense también van a notar el calor, con máximas de hasta 38 grados, al igual que en la sierra de Madrid.

Temperaturas mínimas por encima de los 20 grados y alguna tormenta fuerte por la tarde

Mientras que las temperaturas máximas se espera que no bajen de los 25 grados en la mayor parte del país, la AEMET prevé que las mínimas bajen algo en la mitad norte peninsular. Pero en el resto del país se mantendrán por encima de los 20 grados, superado los 25 grados en zonas del Mediterráneo, Canarias y el suroeste peninsular.

Por la mañana se espera que predomine el tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, sin embargo, según avance la tarde, comenzará a desarrollarse importante nubosidad que dejará tormentas y chubascos en el Pirineo y el Sistema ibérico. Concretamente, Huesca, Cuenca y Lleida están bajo aviso por precipitaciones. En algunas zonas, las precipitaciones pueden ser fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.