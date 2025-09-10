Los meteorólogos avisan sobre el otoño y lo comparan con 2024: "Es bastante probable que suceda algo similar"

Varios meteorólogos han advertido que este otoño se dan las condiciones para que se pueda producir "un gran evento de lluvias torrenciales" en la cuenca mediterránea, por lo que es probable que ocurra algo similar a los fenómenos meteorológicos que marcaron 2024. En cualquier caso, han precisado que la DANA que afectó fundamentalmente a la Comunidad Valenciana en octubre del año pasado fue "extraordinaria" y puede tardar años en repetirse. Así lo han puesto de manifiesto los expertos José Miguel Viñas, Francisco Martín y Samuel Biener.

Respecto al alto riesgo de que las lluvias intensas vuelvan a los países del Mediterráneo, Biener ha señalado que los mares cálidos y la humedad disponible en la atmósfera aumentan el riesgo de tormentas violentas, mientras que las temperaturas se esperan por encima de la media.

El experto ha mostrado especial preocupación por la tendencia observada en el Mediterráneo, con la temperatura más alta del mar, aunque afirma que las lluvias torrenciales ocurridas en 2024 probablemente "tardarán años" en repetirse. A pesar de ello, indica que se han visto episodios similares en Italia, Francia o Grecia, por lo que parece que estos episodios se están volviendo "más recurrentes".

Fenómenos adversos

Además, el experto recuerda que un Mediterráneo cálido por sí solo no es sinónimo de DANA y de lluvias catastróficas y extremas, al mismo tiempo que ha señalado que una DANA tampoco es sinónimo de lluvia torrencial y que, de hecho, muchas pasan desapercibidas. Al mismo tiempo, ha recalcado también que no todas las lluvias torrenciales están provocadas por este tipo de fenómenos meteorológicos, aunque advierte que un volumen de precipitación de 80 l/m² "es suficiente para causar problemas".

Independientemente de lo anterior, si hay una situación de inestabilidad, aunque sea provocada por una vaguada, y una zona muy poblada en la que se han ocupado zonas "potencialmente inundables", los expertos afirman que cualquier aguacero con cierta intensidad va a provocar problemas.

Por zonas, el golfo de Valencia es una zona "delicada" para este tipo de episodios. Asimismo, según apuntan los expertos, otras zonas delicadas son la del levante almeriense, la cabecera del Guadalentín y la rambla del Nogal. Igualmente, Cataluña, Islas Baleares y Málaga son zonas "muy proclives" a estos fenómenos.

Temperaturas más cálidas en otoño

En lo que respecta al otoño, los expertos prevén que las temperaturas estén por encima de la media en prácticamente toda Europa, siendo una "evolución lógica" del comportamiento que se está viendo en los últimos años por el cambio climático. Por tanto, es muy probable que este otoño las temperaturas también estén por encima de la media para la época en gran parte de la Península y en los archipiélagos.