Lluvias torrenciales y tormentas: la Aemet activa avisos en catorce provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por lluvias, tormentas y oleaje en 14 provincias, en cinco de ellas el aviso es naranja. Esto es por el paso de una vaguada atlántica y bajas presiones en el Mediterráneo, con inestabilidad en el tercio oriental peninsular y Baleares, además de cielos nubosos con chubascos y tormentas.

Las provincias en aviso naranja por lluvias y tormentas son Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y Baleares. En Mallorca concretamente se esperan acumular 140 litros por metro cuadrado. El resto de provincias con avisos activos por precipitaciones son Barcelona, Girona, Lleida, Albacete, Cuenca y Teruel, mientras que en Granada y Málaga hay avisos por oleaje.

En Tarragona, Comunitat Valenciana y Baleares, la AEMET ha puesto el foco de atención, ya que se espera que las lluvias sean localmente fuertes o persistentes y vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas. De hecho, el organismo ha avisado que no se descartan "intensidades localmente torrenciales".

En Galicia y el Cantábrico, los cielos también serán nubosos y lloverá, aunque de forma más débil. En el resto de la Península, predominarán los cielos poco nubosos, mientras que en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones en las montañas.

Cuándo termina este episodio de inestabilidad

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y el alto Ebro, mientras que en el resto del país bajarán. Este descenso va a ser localmente notable en el sudeste y archipiélagos. Por su parte, las temperaturas mínimas van a bajar en todo el país.

El organismo estatal ha informado de que este episodio de inestabilidad, que comenzó el pasado lunes 8 de septiembre, se va a extender hasta el miércoles 10 de septiembre, cuando los chubascos y tormentas empezarán a marcharse. Por la tarde remitirá por completo la inestabilidad, así como la probabilidad de precipitaciones.