Lluvias persistentes y bajada notable de las temperaturas: estas son las provincias más afectadas

Un sistema frontal en movimiento llega desde el norte hacia el sur y este dejando a su paso cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y precipitaciones persistentes en el Cantábrico y los Pirineos desde primera hora, mientras que a Andalucía y Comunidad Valenciana llegarán a partir del mediodía.

Las lluvias de mayor intensidad tendrán lugar en zonas de la desembocadura del Guadalquivir, además de en lugares de Málaga, Almería y Murcia, donde podrán acumularse más de 10 litros por metro cuadrado. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) esta masa fría podría dejar las primeras precipitaciones en forma de nieve en lugares entre 1.400 y 1.800 metros de altitud, así como heladas débiles.

Contraste de temperaturas entre el norte y sur peninsular

Esta masa fría provocará un descenso notable de las temperaturas en toda la Península y Baleares. En la zona centro del país, los termómetros van a experimentar una bajada de entre cinco y diez grados. Esto entra en contraste con los valores que marcarán los termómetros en el sur peninsular.

Mientras que en Córdoba, Granada, Murcia, Sevilla o Jaén las temperaturas serán superiores a los 30 grados, en Soria, Lugo, León, Palencia o Valladolid las temperaturas se quedarán en torno a los 15 grados.

En cuanto a las mínimas, en la zona norte caen hasta seis grados -en Soria, Teruel, Zaragoza, Cuenca y Guadalajara estos descensos serán de hasta 12 grados con respecto a las temperaturas del sábado-. De hecho, en estas provincias se van a quedar cerca de los dos o tres grados de mínima.

La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre "más cálida de lo normal"

La AEMET ha avanzado su predicción de cara a las próximas tres semanas y ha anunciado que la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre va a ser "más cálida de lo normal" en la mayor parte del país. Aunque al comienzo de la semana todavía hará frío, consecuencia de la masa fría que atraviesa la Península durante el fin de semana, la situación cambiará con el paso de los días. Aun así, se espera también que llueva más de lo normal debido a varias borrascas atlánticas.

En cuanto a la semana del 3 al 9 de noviembre, también será más cálida de lo normal, al igual que las lluvias, que serán abundantes y con registros por encima de lo habitual para esta época. Si bien, la AEMET avisa de que este pronóstico puede "sufrir modificaciones significativas", debido a la "lejanía en el plazo".