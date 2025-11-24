Lluvia, viento y frío para comenzar la semana: Roberto Brasero avisa de una bajada de las temperaturas

Un frente frío, asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo, mantiene este lunes en alerta amarilla a trece comunidades por lluvias, 40 litros en 12 horas, por rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora o por mala mar, informa la Aemet.

Brasero avisa de que a pesar de las lluvias que vamos a tener este lunes, no va a ser una semana lluviosa, pero sí fría.

Mala mar y fuertes rachas de viento

En la mitad norte peninsular, el País Vasco, Cantabria y Galicia tienen nivel amarillo por mala mar con vientos del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y por lluvias que acumularán 40 litros por metro cuadrado en 12 horas; en Navarra solo hay aviso por lluvias de 40 litros en 12 horas y en Asturias por fenómenos costeros adversos.

En las comunidades de Aragón, La Rioja y Murcia y en las provincias de Burgos y Soria (Castilla y León) y en Albacete (Castilla-La Mancha) hay alerta amarilla por fuertes rachas de viento del oeste o del sur que oscilarán entre 70/80 kilómetros por hora.

Andalucía, el archipiélago balear y la Comunidad Valenciana tienen aviso amarillo por viento que alcanzarán hasta 70 kilómetros por hora o por fenómenos costeros adversos.

En las Canarias, las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife están con nivel amarillo por calima que dejará una visibilidad de 3.000 metros con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente durante las horas diurnas.

Bajada de temperaturas

A partir de mañana bajarán las temperaturas, sobre todo por la noche y por la mañana temprano. "Esta va a ser una semana en la que a esta hora volverá a hacer más frío y luego, a partir del miércoles por las tardes también hará mucho sol", avisa Brasero.

Brasero advierte de que para este martes el frente atlántico seguirá dejando lluvias y nevadas en la montaña del Norte y tormentas en Baleares, mientras que en el resto se marcharán las precipitaciones y volverán a bajar las temperaturas con fuerte viento. "Y sobre todo ese frío nocturno. Hoy no tanto. A partir de mañana a esta hora ya hará más", señala.