La llegada de un temporal marítimo pone en alerta a estas zonas este fin de semana

Un nuevo temporal marítimo llegará a España en las próximas horas y pondrá en alerta a varias regiones del país durante el fin de semana y el inicio de la siguiente. Es por ello que Protección Civil y Emergencias han advertido de rachas de viento que podrían llegar a ser muy fuertes y precipitaciones localmente fuertes y muy persistentes en la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares.

Ya desde este mismo fin de semana comenzarán a notarse los efectos de este temporal, que puede producir importantes daños en paseos marítimos y zonas litorales, como la caída de ramas o árboles, la afectación de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado, o la provocación de crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas.

Las regiones más afectadas por el temporal serán el este y sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

A pesar de que la alerta comienza ya este fin de semana, la Aemet ha advertido de que lo peor de este temporal llegará a partir del próximo lunes, cuando prevé que se intensifiquen el temporal en el mar y las rachas de vientos en zonas litorales.

El lunes las precipitaciones más intensas y persistentes pueden descargar en zonas del este de Cataluña y a lo largo del martes se desplazarán hacia zonas del valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Es por ello que Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones en carretera y viajar por las vías principales. Piden, además, asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

Se espera que el temporal empiece a remitir a partir del próximo miércoles.