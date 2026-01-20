Llega lo peor de la borrasca Harry: hay riesgo de inundaciones en Cataluña y Girona suspende las clases

El temporal por la borrasca Harry llega este martes a su momento álgido con 19 avisos repartidos por 10 comunidades autónomas, además de Melilla, con avisos por mala mar, viento, lluvia, nieve o aludes.

La predicción de la AEMET indica que hay aviso naranja -peligro importante- por olas máximas de 8 a 12 metros en Baleares, Barcelona, Girona y Tarragona. Meteorología ha activado el aviso naranja por oleaje en A Coruña (olas de cuatro a siete metros), Pontevedra (cinco a seis), Melilla (tres a cinco) y Alicante, Castellón y Valencia (cuatro). Además, Girona está bajo aviso naranja por lluvias torrenciales de al menos 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Girona suspende las clases por riesgo de inundaciones

Protecció Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día por el riesgo de inundaciones este martes sobre las 7.12 horas.

En concreto, el riesgo de inundaciones puede provocar el desbordamiento de ríos y la alerta se alarga hasta las 15 horas de este martes, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X'. En la alerta también se pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de entrar agua en el domicilio, subir a pisos superiores.

Las zonas más afectadas por Harry: avisos por lluvias, viento y nieve

El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, algunos por lluvias persistentes en zonas de A Coruña, Alicante, Barcelona, Castellón, Pontevedra, Tarragona, Teruel, Valencia y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Otros avisos amarillos se refieren a rachas fuertes de al menos 70 km/h en Alicante, Baleares, Barcelona, Girona, Granada, Málaga y Melilla, y mala mar en Asturias, Cantabria, Granada, Lugo, Málaga, Murcia y Vizcaya (olas de cuatro a cinco metros en las provincias cantábricas).

Con aviso amarillo por nieve están Castellón (10 centímetros en el interior norte), Girona (10 en el Pirineo), Teruel (10 en Gúdar y Maestrazgo), Barcelona (cinco en el prepirineo) y Lleida (5 en el valle de Arán y el Pirineo). Además, hay aviso amarillo por riesgo de aludes en el prepirineo de Barcelona y el Pirineo gerundense, leridano y oscense.

Zonas donde lloverá más: más de 180 litros por metro cuadrado

Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, y podrían sobrepasar los 180 litros por metro cuadrado en puntos de Girona.

Por otra parte, el paso de frentes atlánticos también llevará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como nubes al resto del Cantábrico y el tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de la comunidad gallega.

El sol brillará en el resto del país, salvo en el norte de Canarias, que tendrá nubes, si bien habrá nubes bajas matinales en la Meseta Norte y el este de la Sur.

Cota de nieve

Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular y la Ibérica oriental, con una cota entre 1.000 y 1.200 metros; así como a entre 1.300 y 1.500 metros en los Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del área pirenaica y el extremo oriental de la Ibérica.

Dónde hará más frío

Las temperaturas bajarán en el nordeste peninsular y el norte de Castilla y León, y subirán en el Cantábrico y entornos de montaña del centro norte.

Las capitales más frías serán León y Segovia (4 grados como mucho), Burgos (6) y Ávila y Palencia (7), en tanto que hará más calor en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (20), y Almería (18).

Por último, este martes soplará viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en Baleares y la fachada oriental peninsular, alisio moderado en Canarias, viento del sur en el Cantábrico y el cuadrante noroeste, y del oeste en el resto.

Las recomendaciones de Protección Civil

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene hasta este martes la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry'.

En este sentido, recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales. Dado el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos, aconseja además mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN) 'https://ran-vmap.proteccioncivil.es/' así como del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asegurar puertas y ventanas ante los vientos

Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Disminuir la velocidad ante las lluvias intensas

Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmente, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto.

No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

Atentos a las placas de hielo

En la misma línea, Protección Civil ha recomendado informarse de la situación meteorológica y atender las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en previsión de la nieve y bajas temperaturas que recoge el pronóstico. En el caso de que a uno le resulte imprescindible viajar por carretera, insta a ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

En este sentido, considera útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. "Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", ha subrayado.