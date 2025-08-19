Llega el fin de la ola de calor: bajada de temperaturas y avisos por tormentas

Comienza el fin de la ola de calor que lleva azotando a España desde el pasado 3 de agosto. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) va a haber un "descenso notable" de las temperaturas en los tercios sudeste y este peninsulares. Sin embargo, todavía habrá valores "significativamente elevados" en algunas zonas.

De la misma manera, se esperan chubascos y tormentas localmente intensas con rachas de viento muy fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias. Esto es debido a la entrada de una vaguada atlántica que va a ir acompaña de aire atlántico más fresco.

12 provincias con alertas por lluvias, tormentas y calor

Las temperaturas máximas van a bajar de manera generalizada en todo el país, con especial importancia en los tercios sudeste y este. Si bien, en el valle del Guadalquivir seguirán superándose los 35 grados, así como en puntos de ambos archipiélagos.

Castellón (Comunidad Valenciana), Lleida (Cataluña), Huesca y Teruel (Aragón) están bajo aviso nivel naranja por lluvia y tormentas; se esperan precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado. Por su parte, Tarragona (Cataluña) y Zaragoza (Aragón) estarán en nivel amarillo.

En Murcia, Albacete (Castilla-La Mancha), Mallorca (Islas Baleares), Almería y Málaga (Andalucía) y en Gran Canaria (Islas Canarias) los avisos son por altas temperaturas. En concreto, en Málaga se prevé que las temperaturas lleguen a los 39 grados, mientras que en los otros lugares los termómetros rondarán entre los 34 y 38 grados.

En cuanto a las mínimas, también van a bajar en todo el país, aunque será menos notable en el Cantábrico y los archipiélagos. Sin embargo, en la parte sudeste del país los termómetros van a seguir marcando 20 grados de mínima, mientras que en el litoral mediterráneo y puntos de Canarias todavía llegarán a los 25 grados.

Abundante nubosidad de evolución por la tarde

En Galicia y el Cantábrico se esperan cielos nubosos o cubiertos durante todo el día, así como lluvias débiles que serán más fuertes en zonas de montaña. Por la tarde, empezará a desarrollarse abundante nubosidad de evolución en los tercios norte y este que dejarán chubascos y tormentas, que pueden llegar a ser localmente fuertes en Pirineos y la Ibérica oriental.