Las llamativas imágenes de la borrasca Goretti a su paso por España

La borrasca Goretti ha causado un gran impacto en España y la fachada atlántica europea. Y aunque ya se prepara para despedirse, este sábado ha continuado dejando una situación inestable en el norte peninsular y Baleares. Además, ha causado nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos combinada con rachas fuertes de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado en sus redes sociales un vídeo con las imágenes de la borrasca Goretti a su paso por España durante el 8 y 9 de enero. El organismo recuerda que este fenómeno "profundizó con gran rapidez y generó un importante temporal en la fachada atlántica europea". En el Cantábrico, explica, "hubo rachas de viento huracanadas, con 159 km/h en Matxitxako (Bizkaia)" el pasado 9 de enero.

Para este sábado siguen activos avisos amarillos en diferentes puntos del norte peninsular y el archipiélago balear, la mayoría por fenómenos costeros. El temporal provocado por Goretti, la segunda borrasca de importancia en una semana, se cobró este viernes la vida de un hombre que cayó al mar en San Sebastián.

Previsión domingo 11 de enero

De cara al domingo, la AEMET prevé rachas muy fuertes de componente oeste en el bajo Ebro, Pirineos y sudoeste en zonas de Galicia y cordillera cantábrica. Se esperan lluvias con acumulados significativos en el oeste de Galicia y un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas del Cantábrico, alto Ebro y montañas del norte peninsular. Para el lunes 12 de enero, el organismo ha activado varios avisos por viento, costeros y lluvias. El nivel máximo de aviso es naranja.