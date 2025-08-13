Jorge Rey y sus cabañuelas avisan del tiempo que llega a España: "Ojo, porque hacia el 21..."

La ola de calor continúa azotando España. En una nueva previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este calor extremo va a continuar hasta el lunes 18 de agosto. De ser así, serán dos semanas completas de ola de calor. Si bien, una vaguada atlántica permitirá dar un respiro, aunque será breve.

Ante esta situación se ha pronunciado Jorge Rey, que se define a sí mismo como 'tu hombre del tiempo'. En un vídeo publicado en su canal de Youtube, el joven ha coincido con la AEMET acerca del calor de los próximos días y ha advertido de que a partir del 21 de agosto va a producirse un cambio drástico.

Hacia el 21 de agosto un anticiclón fuerte empezará a establecerse

"Ojo porque hacia el 21 de agosto un anticiclón fuerte empezará a establecerse en el norte", ha avisado el joven. Según su predicción, una serie de masas templadas van a establecerse en el norte de Europa y llegarán a España acompañadas de "un descenso de temperaturas".

Por ello, Rey ha animado a la gente a "disfrutar del tiempo típico del verano", aunque eso signifique que en los próximos días todavía haya que soportar "más calima, más sol y más calor". De hecho, en su vídeo muestra cómo estos próximos días va a haber avisos por altas temperaturas tanto en España, como en Portugal y Francia.

El método de las cabañuelas

Jorge Rey alcanzó la fama en 2021 al predecir antes que nadie la Filomena que cubrió Madrid durante días bajo un manto de nieve. En ese momento tenía 14 años y era el meteorólogo de la cadena local Radio Espinosa de Merindades (Monasterio de Rodilla, Burgos). Ahora acumula casi 100.000 suscriptores en su canal de Youtube.

En la mayoría de las ocasiones predice el tiempo utilizando el método de Las Cabañuelas, basado en la observación del clima los primeros 24 días del mes de agosto y cada día se refiere a la primera quincena de los siguientes 12 meses. Es decir, el tiempo del 1 de agosto será el que haga la primera quincena de enero; el 2 de agosto; la segunda y así sucesivamente.

Un respiro en las temperaturas este miércoles 13 de agosto

La AEMET ha anunciado que este miércoles 13 de agosto entra una vaguada atlántica en el país acompañada de tormentas e inestabilidad, que empezará en el noroeste y se extenderá hacia el este, dejando inestabilidad y abundante nubosidad a lo largo del día.

Si bien, las temperaturas seguirán siendo altas y en Andalucía, Extremadura, puntos de Cataluña y Baleares están en aviso naranja por calor -en algunas zonas los termómetros van a llegar a los 42 grados-.