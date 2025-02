Jorge Rey y sus cabañuelas avisan del gran cambio que viene en el tiempo: "Más fuerza que un toro en primavera"

Jorge Rey ha lanzado su pronóstico del tiempo de cara a los próximos días en España. El joven aprendiz de meteorólogo se hizo famoso en 2021 al predecir la Filomena que arrasó Madrid en enero de ese año antes que nadie.

El joven de 18 años utiliza un tradicional y antiguo método llamado cabañuelas para anticipar fenómenos meteorológicos y se ha ganado el respeto de la comunidad y la admiración de sus seguidores, que cada vez son más.

Jorge Rey comparte su conocimientos a través de sus redes sociales y vídeos de Youtube y son muchas las personas las que le consideran una eminencia en este ámbito. Además, tiene su propia Agencia de meteorología.

De momento, temperaturas que rondan los 20º

Aunque la estabilidad sigue marcando el tiempo de la Península, el joven ha avisado de que el frente atlántico de los próximos días entrará "con más fuerza que un toro en primavera". Ha especificado que dejará lluvias en Canarias, Castilla y León y Extremadura.

Por el momento, en algunas zonas de España todavía podrá disfrutarse del sol y de temperaturas cercanas a los 20º, más propias de la primavera. Si bien, hacia el final de la semana el tiempo dará un cambio radical que traerá de vuelta el invierno, ha comentado Rey.

Cambios al final de la semana

Sin embargo, este panorama no se va a mantener en el tiempo y a partir del viernes 21 de febrero este tiempo cambiará. La llegada de un frente atlántico provocará un cambio brusco en las temperaturas y la vuelta del invierno, acompañado de unas condiciones propias de esta época del año.

Rey ha explicado que el viernes comenzará la nubosidad y que lo importante se espera para el sábado 22, con precipitaciones que pueden llegar a ser intensas en algunos puntos del país. Además, bajarán las temperaturas y pueden volver las heladas, ha dicho el joven meteorólogo.

Qué son las cabañuelas

Las cabañuelas son el método utilizado por Jorge Rey para hacer sus predicciones. Gracias a ellas fue el primero en predecir la Filomena de 2021 y son las que le han hecho saltar a la fama. Son un método tradicional que consiste en observar el tiempo durante unos días concretos de enero o de agosto. Supuestamente el tiempo que haga esos días determinará el del resto del año.

Se presta atención al viento, las mareas o, incluso, el comportamiento de los animales y la luna. Sin embargo, es un método sin evidencia científica. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología no se basa en él y su portavoz, en una entrevista a Newtral.es destacó que con este método no se validan los resultados, algo "necesario para confirmar que lo estás haciendo bien" y que carece de evidencia científica porque la premisa básica es "que cualquier persona con la misma información obtenga el mismo resultado, algo que no se da con las cabañuelas".