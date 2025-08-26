Jorge Rey alerta sobre cómo afectará el huracán Erin a España: “Será recordado como la última borrasca profunda”

Jorge Rey, el joven meteorólogo que se hizo famoso por predecir a Filomena, vuelve a la carga y ahora habla del huracán Erin que tiene a todo el país sobre aviso. En su último vídeo ha adelantado que aunque este fenómeno llegará debilitado a la península, seguirá trayendo inestabilidad, pero no tanta como se esperaba, predicción que han compartido otros meteorólogos.

Avisa de que "a pesar de la llegada del fuerte viento y de la llegada también de fuertes tormentas, estas van a ser de manera mucho menos importante", aunque harán énfasis en "áreas más del Cantábrico y sobre todo de Aragón y Cataluña". Según su predicción, este huracán será recordado como "la última borrasca profunda de la temporada 2024-2025, que termina ahora en este mes de agosto".

Rey también asegura que "veremos un descenso marcado de las temperaturas" aunque Erin, "ya no llegará como huracán, sino como ex huracán", según afirma, previsión que mantienen también desde la Agencia Estatal de Meteorología. "Las temperaturas máximas descenderán, salvo localmente en los litorales del sudeste y el este de Baleares, donde ascenderán" ha señalado la AEMET.

Erin ya no llegará como huracán, sino como ex huracán

De todas formas, la AEMET ha colocado bajo aviso naranja a varias zonas del norte peninsular por el granizo y las tormentas durante el próximo miércoles. Las provincias afectadas serán Huesca, Castellón, Teruel y Lleida, esta última sobre todo cerca de los pirineos.

Jorge Rey ha explicado que gracias a su método basado en las cabañuelas, ya ha podido analizar el tiempo en los próximos meses y asegura que sabe "si tendremos un invierno con mucha nieve, si tendremos un otoño de mucha humedad o festivos pasados por nevadas o pasados por calores intensos", pero esta información, según explica, se la guarda para próximos vídeos.