Las impactantes imágenes del paso de la borrasca Claudia por Huelva: anegaciones, árboles caídos y más de 300 incidencias

Las intensas lluvias que se registraron en Huelva a primera hora de la tarde de este sábado provocaron importantes anegaciones, sobre todo en Huelva capital, además del desbordamiento del barranco de Santa María en Nerva, que ha dejado impactantes imágenes.

El aumento de las incidencias (más de 300) motivó que el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, elevase a fase de emergencia el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones.

Desbordamiento del barranco de Santa María

Desde las 16:00 horas, el servicio de Emergencias 112 avisó del incremento del número de incidencias gestionadas en Huelva, fundamentalmente en la capital por anegamientos.

Por ejemplo, una tromba de agua momentánea provocó el desbordamiento del barranco de Santa María, que ya llevaba mucha agua acumulada y arrastraba árboles y ramas de otros días. Esto causó el anegamiento de la calle central del pueblo y afectó a viviendas y locales de la zona, que se inundaron completamente.

Andalucía recupera la normalidad

Este domingo, la comunidad está recuperando poco a poco la normalidad en una jornada en la que no hay avisos meteorológicos tras el paso de la borrasca, que ha dejado en toda Andalucía más de 900 incidencias atendidas por el 112: Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155).

En Sevilla, por ejemplo, destacó el rescate de varios ocupantes de vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que quedaron atrapados en una zona anegada por el agua y tuvieron que ser rescatados por los servicios operativos.