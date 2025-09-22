El huracán Gabrielle se aproxima a España: estos son los días que más se notarán sus efectos

La semana ha comenzado en España con un cambio de tiempo radical que ya se notó durante el fin de semana. En pocos días los termómetros han pasado de marcar temperaturas veraniegas a valores más propios del otoño / invierno. En algunos lugares, las diferencias térmicas han sido de casi 20 grados, mientras que en Cataluña las intensas lluvias han dejado dos muertos, un padre y un hijo, que fueron arrastrados por la crecida del río en la riera de Sant Quintí de Mediona.

El huracán Gabrielle, que en estos momentos avanza por aguas del Atlántico a 17 kilómetros por hora, ya está dejando sus primeros efectos en las costas de Estados Unidos, en concreto en Bermudas, y ha alcanzado la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. En función de su trayectoria, Gabrielle podría impactar en España el próximo fin de semana.

Pendientes de su trayectoria cuando llegue a las Azores

Desde el canal especializado Meteored, el climatólogo Samuel Biener ha pedido prestar atención "en la recta final de la semana a lo que vaya sucediendo en el Atlántico, ya que el huracán Gabrielle apunta a Europa".

Si bien, aunque es probable que en las próximas horas siga fortaleciéndose -sin descartar que alcance el nivel 4-, a partir del jueves, justo cuando comienza su rumbo hacia las Azores, empezará a debilitarse y llegará como "tormenta (sub)tropical, y al interactuar con el chorro polar iniciará su transición extratropical". Por lo tanto, si finalmente Gabrielle llega a España, no lo hará como huracán en su máximo esplendor.

"En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a Gabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical", señala Biener.

Posibles efectos de Gabrielle en España

Por lo tanto, hasta que no llegue a las Azores no se sabrá exactamente la dirección que lleva. Los modelos apuntan a que la dirección más probable es que vaya norte-noreste, por lo que apenas llegaría a la Península Ibérica.

Ahora bien, si los escenarios que se basan en el modelo de referencia europeo se cumplen, Gabrielle se dirigiría al este, por lo que su trayectoria chocaría de lleno con España el domingo, aunque es muy probable que no lo haga como huracán, sino como borrasca extratropical. En este caso, sus efectos serían lluvias, vientos y bajada de las temperaturas.