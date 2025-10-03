Fin de semana de 'veranillo' en España: hasta 35º y cielos despejados en casi todo el país

La AEMET prevé dos Españas claramente diferenciadas en cuanto a tiempo se refiere para este fin de semana. Por una parte, la que disfrutará de un tiempo anticiclónico y temperaturas elevadas, y por otra, la zona, por la que entrará un frente que dejará lluvias y densas nieblas.

Este viernes será un día de sol y calor que se prolongará durante el fin de semana en la mayor parte del país, un veranillo que se mantendrá alejado del extremo norte donde sí habrá algunos cambios.

Jornada de cielos despejados con algunas nubes en el Mediterráneo, sobre todo Baleares, y con temperaturas elevadas, sobre todo, en el sur de España.

Los expertos piden prestar atención a las densas nieblas que se verán durante buena parte de la jornada en Galicia -interior de A Coruña y Lugo-, ya que por ahí irá entrando un frente que dejará lluvias. A lo largo de la tarde, este abandonará Galicia y transitará por el Cantábrico, donde dejará algunas precipitaciones que durarán poco.

Este sábado, las temperaturas sólo bajan en Galicia. En el resto de España seguirán siendo altas, lo que significa que será un sábado de veranillo: 25º en Ávila, 26º en Pamplona, 29º en Madrid y hasta 35º en Sevilla.

Sin embargo, el domingo refrescará en el tercio norte peninsular. No lloverá, pero sí tendremos un viento más frío que bajará las temperaturas de golpe.